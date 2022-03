Người cắm cờ trên Tòa Hành chính tỉnh Quảng Nam năm 1975

(QNO) - Tháng Ba về, khi phố phường Hội An rực rỡ cờ hoa kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng quê hương. Trong căn nhà cấp bốn đơn sơ tại đường Lý Thái Tổ, cựu binh Dương A lại nhớ về những ngày cùng đoàn quân tiến vào nội ô giải phóng Hội An và khoảnh khắc lịch sử cầm lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng cắm trên nóc Tòa Hành chính Quảng Nam (nay là số 10 đường Trần Hưng Đạo, Hội An).

Chiến sĩ Dương A - người cắm cờ trên Tòa Hành chính tỉnh Quảng Nam ngày 28.3.1975

Đồng chí Dương A sinh năm 1955 và lớn lên trên vùng quê giàu truyền thống yêu nước, cách mạng tại thôn Tân Thành, xã Cẩm An. Tham gia bộ đội thị xã vào năm 1968 và được biên chế vào Đội biệt động nội ô, thuộc Ban Chỉ huy Thị đội Hội An.

Ngày 26.3.1975. Ban Chỉ huy Thị đội nhận được công điện khẩn của Bộ Tư lệnh Mặt trận 4 Quảng Đà, chỉ thị cho Ban Chỉ huy Thị đội khẩn trương triển khai phương án và sử dụng toàn bộ lực lượng của Hội An, trực tiếp tấn công giải phóng thị xã. Sau khi nhận lệnh, Ban Chỉ huy Thị đội Hội An triển khai ngay phương án và lệnh cho Đội biệt động nội ô, triển khai nắm chắc tình hình địch báo cáo và phối hợp cùng các lực lượng, diệt ác ôn, tổ chức 1 tổ 3 đồng chí sẵn sàng đón các cánh quân bên ngoài tiến vào để giải phóng Hội An.

12 giờ trưa ngày 27.3.1975, Ủy ban Khởi nghĩa thị xã quyết định phát động cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng toàn thị xã.

Đến 15 giờ ngày 27.3.1975, được lực lượng bên trong báo cáo là quân địch tại Hội An đang bỏ ngũ, hoang mang, chúng điều một Tiểu đoàn của Sư đoàn 3 về án ngự dọc ven sông từ Lai Nghi đến Ngọc Thành.

Nắm được tình hình đó, Đội biệt động cùng nhân dân từ Trường Lệ kéo vào nội ô kêu gọi binh lính rời bỏ hàng ngũ về với gia đình.

Đúng 4 giờ sáng ngày 28.3.1975, được chị Đặng Thị Cảnh - cán bộ binh vận thị xã giao cho đồng chí Dương A và đồng chí Đinh Văn Thanh lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng. Hai anh tiến vào Tòa Hành chính tỉnh Quảng Nam, trèo lên ban công hạ cờ của địch xuống, kéo cờ Mặt trận giải phóng lên, lúc này là 5 giờ 15 phút.

Cựu binh Dương A chia sẻ: “Lúc tiến vào Tòa hành chính chúng tôi rất phấn khởi, hào hứng, biết đã đến lúc kết thúc chiến tranh, hòa bình rồi, vui mừng khôn xiết”. Kéo cờ xong hai đồng chí đi dọc đường Trần Hưng Đạo xuống Khu công binh gặp cánh quân của bộ đội ta tiến vào trung tâm nội ô, lúc này đồng chí Đinh Công giao cho A và Thanh một lá cờ Mặt trận để vào Khu công binh kéo lên, xong hai đồng chí cùng lực lượng bộ đội tiếp tục tiến quân vào Tòa hành chính, Tiểu khu Quảng Nam, trại Chi Lăng.

Đến 6 giờ sáng ngày 28.3.1975, quân ta làm chủ toàn bộ Thị xã Hội An. Khi các mũi tiến công của quân ta tiến về Tòa Hành chính Quảng Nam nhìn thấy cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng phất phới tung bay trên dinh lũy kẻ thù. Khắp phố xá, làng quê ngập tràn trong niềm vui chiến thắng.

Sau ngày giải phóng, Dương A về tham gia công tác tại xã Cẩm Châu và giữ chức vụ xã Đội trưởng suốt 28 năm, sau đó về công tác tại Đội khai thác yến thị xã, năm 2016 thì nghỉ hưu.

47 năm đã trôi qua nhưng ký ức về những ngày tháng hào hùng vẫn in đậm trong tâm trí anh. “Hai anh em cắm cờ trên Tòa Hành chính Quảng Nam cách đây 47 năm vẫn còn khỏe mạnh, tôi ở đường Lý Thái Tổ, anh Đinh Văn Thanh hiện ở Sơn Phô 1. Chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau, cùng ôn lại những kỷ niệm để nhớ về một thời hoa lửa. Thật may mắn được giao trọng trách lịch sử đó”, cựu binh Dương A chia sẻ.