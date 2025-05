Xã hội Dấu ấn khu dân cư kiểu mẫu Thi Lai Những năm qua, thôn Thi Lai (xã Duy Trinh, Duy Xuyên) tích cực triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ vậy, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện.

Đường về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Thi Lai. Ảnh: NGÔ PHI

Thôn Thi Lai hiện có 4 tổ đoàn kết, 217 hộ dân với 846 nhân khẩu. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Ông Lương Xuân Nam - Trưởng thôn Thi Lai cho hay, toàn thôn có 10,5ha đất lúa và 18,5ha đất màu.

Thời gian qua, nhờ áp dụng bài bản quy trình kỹ thuật, nguồn nước tưới đảm bảo nên năng suất lúa bình quân của thôn đạt 60 tạ/ha/vụ.

Đặc biệt, nông dân địa phương tập trung phát triển mạnh các loại cây công nghiệp ngắn ngày, cây thực phẩm chủ lực và đã hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung cho giá trị kinh tế 100 triệu đồng/ha/năm…

Người dân thôn Thi Lai vẫn duy trì và phát triển nghề dệt vải. Ảnh: NHÃ PHƯƠNG

Những năm qua, người dân thôn Thi Lai tiếp tục duy trì và phát triển nghề dệt vải với 31 hộ dân, 139 máy dệt, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 60 lao động địa phương. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn cũng phát triển đa dạng.

“Nhờ kinh tế khởi sắc nên năm 2024 thu nhập bình quân đầu người của thôn Thi Lai đạt 61,2 triệu đồng, tăng hơn 5% so với mức thu nhập bình quân của xã nông thôn mới; hiện nay trong thôn không còn hộ nghèo” - ông Nam nói.

Hưởng ứng xây dựng nông thôn mới, về Thi Lai hôm nay, hệ thống giao thông nông thôn với tổng chiều dài 3,2km được đổ bê tông kiên cố, rộng thoáng và xanh - sạch - đẹp; điện thắp sáng nhiều tuyến đường quê. Hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng được đầu tư xây dựng, góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế nông nghiệp.

Mô hình liên kết trồng mướp lấy xơ theo phương thức doanh nghiệp bao tiêu đầu ra sản phẩm giúp nông dân thôn Thi Lai có thu nhập cao. Ảnh: NHÃ PHƯƠNG

Đến nay, trong thôn không còn nhà tạm, nhà dột nát. Nhà ở dân cư được xây dựng đảm bảo “3 cứng” theo quy định. Tường rào, cổng ngõ được xây dựng khang trang, hài hòa với cảnh quan làng quê.

Nhà văn hóa thôn đầu tư xây dựng với diện tích 1.658m2, gồm hội trường, nhà để xe, nhà để dụng cụ tập luyện thể dục - thể thao, bàn ghế, âm thanh, ánh sáng, wifi, tủ sách…

Năm 2024, thôn Thi Lai có 94% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa. Các chính sách an sinh xã hội được chú trọng thực hiện, chăm lo đời sống người dân. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn được giữ vững, ổn định.

Ông Xa Nguyễn Minh Quang - Bí thư Chi bộ thôn Thi Lai nói: “Ý Đảng, lòng dân thống nhất thành một khối sức mạnh, đó là yếu tố tiên quyết để Thi Lai đạt được những kết quả nổi bật và đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, thực sự là miền quê đáng sống”.