Vụ xô xát khi làm đường bê tông ở tổ 8 (thôn 1, Tiên Lãnh, Tiên Phước): Công an huyện đang giải quyết nguồn tin

Hơn 3 tháng sau khi xảy ra xô xát giữa ông Võ Hồng Vỹ - đại diện nhóm hộ thi công đường bê tông ở tổ 8 (thôn 1, xã Tiên Lãnh) với ông Võ Toàn (SN 1993) khi thực hiện giám sát thi công công trình, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ông Võ Toàn trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam về vụ việc xô xát giữa ông với ông Võ Hồng Vỹ. Ảnh: G.G

Mới đây, ông Võ Toàn có đơn gửi Báo Quảng Nam cho rằng cơ quan có thẩm quyền chậm giải quyết vụ việc. Theo nội dung nêu trong đơn, ngày 4/6/2023 được sự phân công của nhân dân tổ 8, ông Toàn tham gia giám sát việc thi công đổ đường bê tông và bị ông Võ Hồng Vỹ đánh, được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương phần đầu, ngực và bụng.

Trước đó, vào buổi sáng, trong quá trình trộn bê tông, ông Toàn có nhắc nhở tài xế xe múc đổ đúng khối lượng vật liệu theo biên bản khối lượng của xã đưa ra. Đến chiều cùng ngày, đại diện nhóm hộ thi công là ông Võ Hồng Vỹ đề nghị ông Toàn ký giấy cam đoan không quay phim, chụp hình tại bãi cát sỏi cũ (không đạt chất lượng đã bỏ) thì ông có ký xác nhận. Sau đó, giữa ông Vỹ và ông Toàn đã xảy ra xô xát, được người dân giám sát tại công trình can ngăn.

Theo lời trình bày của ông Toàn, người em của ông Vỹ cũng xô xát với ông. Bị hai người này đánh, ông Toàn bỏ chạy vào nhà dân và báo công an xã đến làm việc. Sau đó ông Toàn về nhà và được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Vụ việc xảy ra nhiều ngày nhưng ông Vỹ và những người gây ra vụ xô xát không đến thăm hỏi, khắc phục hậu quả. Gia cảnh khó khăn nên số tiền mượn lo viện phí đến nay ông Toàn chưa trả được. Ông Võ Toàn đề nghị các ngành chức năng nhanh chóng giải quyết vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, ông Bùi Sang - Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh cho biết, vụ việc xô xát giữa ông Võ Toàn và ông Võ Hồng Vỹ đang được Công an huyện Tiên Phước thụ lý giải quyết.

Còn việc ông Toàn cho rằng có sự thông đồng giữa UBND xã và chủ thầu là không có cơ sở. Từ khi có chủ trương, các nội dung công việc liên quan đến công trình đường bê tông tổ 8 (dài 1km) đều được công khai qua nhiều lần họp dân ở thôn, trong việc giải quyết cụ thể các vướng mắc phát sinh.

Với tinh thần cầu thị, khi người dân lo ngại về chất lượng công trình, mà cụ thể là vật liệu cát, sỏi thi công không đảm bảo chất lượng, UBND xã đã cho dừng thi công, tiến hành kiểm tra. Sau đó tổ chức họp giữa các bên, người dân thôn 1 thống nhất nghiệm thu vật liệu cát, sỏi ở bãi tập kết mới thì UBND xã đồng ý cho nhóm hộ thi công tiếp tục đổ bê tông.

“Nhận được nội dung đơn của ông Võ Toàn, UBND xã sẽ gặp và trả lời cho ông rõ, cũng có thể họp dân ở khu dân cư để thông tin lại các vấn đề liên quan đến quá trình thi công công trình.

Sau khi vụ việc xảy ra, đại diện UBND xã cũng đã đến thăm ông Toàn, đồng thời công an xã đã mời các bên làm việc, giải quyết vụ việc theo đúng quy định. Hiện nay công trình cơ bản đã xong, còn một số hạng mục đắp lề để chờ nghiệm thu” - ông Sang nói.

Liên quan đến vụ việc của ông Võ Toàn, đại diện Công an huyện Tiên Phước cho biết qua giám định, tỷ lệ thương tích của ông Võ Toàn là 1%. Sau khi ông Võ Toàn có đơn yêu cầu khởi tố, công an xã đã chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra. Công an huyện Tiên Phước đã tiếp nhận tin báo tội phạm và đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định.

Cũng cần nói thêm, trong quá trình thi công tuyến đường bê tông tổ 8, Báo Quảng Nam đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ phía người dân địa phương và vào cuộc tìm hiểu, có các bài viết: “Thi công đường bê tông ở tổ 8 (thôn 1, xã Tiên Lãnh, Tiên Phước): Người dân lo ngại về chất lượng công trình (số ra ngày 2/6/2023) và “Thi công đường bê tông ở tổ 8 (thôn 1, xã Tiên Lãnh, Tiên Phước): Người dân giám sát xô xát với đơn vị thi công (số ra ngày 7/6/2023)”.