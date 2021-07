Xung quanh kiến nghị di dời đường dây điện khỏi diện tích đất ở: Các bên chậm xử lý khiến người dân bức xúc

Một vụ việc người dân kiến nghị di dời đường dây điện khỏi diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng của gia đình nhưng kéo dài qua nhiều năm. Mặc dù UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành nhiều công văn đề nghị các bên liên quan giải quyết quyền lợi cho người dân nhưng đến nay, vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Đường dây diện đi ngang qua khu đất gia đình ông Mai Tấn Hùng. Ảnh: V.LỘC

Người dân không đồng thuận

Trong đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng của tỉnh và Báo Quảng Nam, ông Mai Tấn Hùng – con trai bà Nguyễn Thị Đào, thôn Thuận An, xã Hiệp Thuận, Hiệp Đức (đứng tên đại diện gia đình) cho biết, từ nhiều năm nay, đường dây điện (do Công ty Điện lực Quảng Nam quản lý) kéo qua diện tích đất của gia đình tại thôn Thuận An, xã Hiệp Thuận, Hiệp Đức (thửa đất 229, tờ bản đồ số 04).

Mặc dù gia đình đã nhiều lần phản đối và yêu cầu chính quyền địa phương, ngành điện lực phải di chuyển đường dây điện ra khỏi diện tích đất của gia đình nhưng vẫn không được giải quyết.

Theo hồ sơ, đường dây điện đi qua khu đất gia đình ông Mai Tấn Hùng thuộc công trình đường dây trung áp nhánh rẽ Hiệp Thuận – Hiệp Hòa do UBND tỉnh đầu tư (thuộc dự án OPEC giai đoạn 1), hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2001. Đến năm 2005, công trình được bàn giao cho Công ty Điện lực Quảng Nam quản lý vận hành theo chủ trương của Chính phủ.

Sau khi tiếp nhận, Điện lực Quảng Nam tiếp tục quản lý vận hành công trình theo nguyên trạng đã được UBND tỉnh phê duyệt, cấp điện cho nhân dân thuộc khu vực các xã Hiệp Thuận, Hiệp Hòa (Hiệp Đức).

Ông Hoàng Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện dự án trước đây, UBND xã Hiệp Thuận đã tổ chức họp, thông báo chủ trương với các hộ dân bị ảnh hưởng và được đa số người dân đồng tình. Tuy nhiên, theo ông Mai Tấn Hùng, ngay từ đầu gia đình ông đã không đồng ý việc kéo đường dây qua khu đất nhà mình, nhưng dự án vẫn triển khai.

Thực tế, trong bản ký cam kết của các hộ dân trên hành lang tuyến đường dây trung thế cung cấp điện qua xã Hiệp Thuận ngày 17.5.2004, đại diện hộ gia đình bà Nguyễn Thị Đào lúc đó là ông Mai Tấn Cường (con trai bà Nguyễn Thị Đào) đã không ký vào bản cam kết.

Trong văn bản (ngày 6.4.2021) trả lời kiến nghị ông Mai Tấn Hùng về việc di dời đường dây điện ra khỏi thửa đất của bà Đào, Công ty Điện lực Quảng Nam khẳng định, công trình tồn tại hợp pháp, đồng thời đưa ra hai phương án giải quyết.

Theo đó, nếu gia đình ông Hùng có nhu cầu xây dựng nhà trên khu đất hiện tại thì Điện lực Hiệp Đức (đơn vị trực thuộc công ty) sẽ hỗ trợ các biện pháp an toàn trước khi thực hiện. Trường hợp gia đình ông Hùng đề nghị di dời đường dây điện ra khỏi khu đất thì công ty sẽ hỗ trợ tối đa việc lập thiết kế, dự toán, phương tiện kỹ thuật để thực hiện dời đường dây sang vị trí mới (mặt bằng do địa phương bố trí) và gia đình ông Hùng phải trả các chi phí liên quan.

Có thể khởi kiện

Ông Mai Tấn Hùng cho rằng, cách trả lời nêu trên của ngành điện là không ổn, bởi công ty đang chiếm dụng quyền sử dụng đất hợp pháp của nhân dân, lại yêu cầu người dân phải “đi xin” sự an toàn từ ngành điện lực.

“Gia đình tôi là bên đang bị thiệt hại về quyền lợi do đường dây điện, tại sao lại phải chịu chi phí di dời đường dây và phải chịu trách nhiệm về vị trí đặt trụ điện, điều này thật vô lý” - ông Hùng bức xúc.

Theo ông Hoàng Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức, thời gian qua UBND huyện cũng đã làm việc với Công ty Điện lực Quảng Nam tìm phương án hợp lý để không ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà Nguyễn Thị Đào.

Tuy nhiên, Công ty Điện lực Quảng Nam vẫn bảo lưu quan điểm, tức là tiếp tục giữ nguyên hiện trạng công trình, trường hợp nếu ông Hùng có nhu cầu di dời đường dây, công ty đồng ý cho phép di dời nhưng gia đình phải chịu kinh phí…

Ông Hoàng Văn Hùng khẳng định, địa phương hoàn toàn ủng hộ quyền lợi hợp pháp của công dân, đồng thời thừa nhận, thực trạng tuyến đường dây điện cắt ngang qua khu đất gia đình ông Mai Tấn Hùng đã gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, gây khó khăn cho việc làm nhà ở của gia đình.

Trao đổi với PV Báo Quảng Nam về căn cứ quy định pháp luật nào để Điện lực Quảng Nam yêu cầu người dân phải tự bỏ kinh phí di dời đường dây điện ra khỏi phần đất hợp pháp của họ, ông Lưu Đức Lợi - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam chỉ cho biết, Điện lực Quảng Nam đang chờ kết luận chính thức của Sở Công Thương sau buổi làm việc với các bên liên quan để trả lời kiến nghị người dân.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trưng - Chánh Thanh tra Sở Công Thương, do dịch Covid-19 nên kế hoạch làm việc giữa Sở Công Thương, ông Mai Tấn Hùng, Điện lực Quảng Nam và các bên liên quan đến nay vẫn chưa thể tổ chức được.

Theo luật sư Trương Công Nguyễn Anh Phiệt - Văn phòng Luật sư Phiệt & Cộng sự (Đà Nẵng), trong trường hợp này, quyền và lợi ích hợp pháp về không gian của gia đình ông Mai Tấn Hùng đã bị xâm phạm. Do đó Công ty Điện lực Quảng Nam phải có trách nhiệm khắc phục, bởi đơn vị này đã tiếp nhận dự án, đồng nghĩa cũng tiếp nhận quyền lợi và trách nhiệm đối với dự án trong quá khứ.

Trường hợp không thỏa thuận được, ông Mai Tấn Hùng có thể làm đơn khởi kiện ra tòa đối với Công ty Điện lực Quảng Nam. Đặc biệt, khởi kiện người đã ký văn bản yêu cầu người dân phải tự bỏ chi phí ra di dời trụ điện, bởi không có văn bản pháp luật nào quy định điều này.