An toàn điểm đến là trên hết

“Mở cửa” đón du khách trở lại, cùng với việc tổ chức hoạt động tham quan, du lịch, TP.Hội An đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Du khách đến tham quan Hội An sẽ thực hiện quét mã QR để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. ảnh: P.S

Trước đó, chuẩn bị cho việc đón khách trở lại, Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An tổ chức tập huấn về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, viên chức, người lao động của trung tâm và đại diện các di tích trong khu phố cổ.

Thích ứng an toàn, linh hoạt trong hoạt động du lịch, các phương án xử lý y tế khi có tình huống phát sinh có liên quan đến dịch bệnh Covid-19, việc quét mã QR phục vụ phòng chống dịch... là những nội dung được tập huấn.

Đảm bảo an toàn điểm đến, tại các chốt cửa ngõ vào khu vực phố đi bộ, TP.Hội An bố trí lắp đặt các bảng quét PC-Covid để tất cả du khách thực hiện quét mã QR khi vào khu phố cổ. Khách du lịch tham quan các di tích trong khu phố cổ sẽ quét mã theo phần mềm “Du lịch Việt Nam an toàn” tại các di tích và tại quầy vé lúc mua vé tham quan.

Khách tham quan tự do sẽ quét theo từng người, khách đi theo đoàn chỉ cần trưởng đoàn đại diện và hướng dẫn viên đi cùng thực hiện quét mã QR. Du khách có thể cài đặt trước các ứng dụng PC-Covid và ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” trên điện thoại để việc quét mã QR thuận tiện và nhanh chóng.

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An, việc kiểm soát ngay từ cửa ngõ vào khu phố cổ và hướng dẫn du khách thực hiện quét mã là rất quan trọng để khi cần có thể dễ dàng truy vết. Thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị lữ hành để việc đón khách đảm bảo tiêu chí hàng đầu là an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân và cả du khách.