Chương trình "Hội ngộ tân xuân": Tìm kiếm giải pháp, kích cầu thị trường du lịch

(QNO) - Citadines Pearl Hoi An vừa phối hợp cùng Hội Lữ hành Đà Nẵng và khu nghỉ dưỡng Tui Blue Nam Hoi An tổ chức chương trình “Hội ngộ tân xuân” nhằm thảo luận, tìm kiếm giải pháp, kích cầu thị trường du lịch sau thời gian dài đóng băng vì dịch Covid-19.

Tham dự sự kiện có hơn 150 đại biểu khách mời, bao gồm thành viên đến từ Hội Lữ hành Đà Nẵng, các cơ quan quản lý du lịch 2 địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng cùng đại diện các hãng hàng không và nhà tài trợ.

Chương trình thông qua các hình thức như tọa đàm, khảo sát; gala giao lưu kết nối… chia sẻ những ý kiến đóng góp, khó khăn mà doanh nghiệp đã và đang đối diện. Đồng thời đi sâu phân tích, thảo luận tìm kiếm các giải pháp kích cầu thị trường du lịch Quảng Nam, Đà Nẵng, đặc biệt trong Năm Du lịch quốc gia, đây được xem là cơ hội quý giá để ngành du lịch 2 địa phương phục hồi, phát triển.

Dịp này, ngành du lịch Quảng Nam cũng đã giới thiệu các gói kích cầu du lịch tập trung vào 2 nhóm sản phẩm chính là du lịch xanh và du lịch văn hóa, hướng đến xây dựng một thương hiệu du lịch đặc trưng phục vụ khách quốc tế và nội địa thời gian đến.

Với vị thế là một trong những khu nghỉ dưỡng lớn nhất Hội An, Citadines Peal Hoi An luôn ý thức được việc chung tay với địa phương để mang lại những giá trị doanh nghiệp bền vững. Để kích cầu du lịch năm 2022, Citadines Pearl Hoi An triển khai các gói khuyến mãi xuyên suốt như giảm giá phòng từ 20% đến 50%.