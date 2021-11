Cơ chế hỗ trợ phục hồi du lịch Hội An: Cần kéo dài thời gian

Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND (gọi tắt là Nghị quyết 18) được HĐND tỉnh ban hành vào tháng 4.2021 để hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch Hội An “bất đắc dĩ” phải nằm trên giấy từ khi ban hành bởi dịch Covid-19, trong khi các nội dung đều rất thiết thực.

Hoạt động du lịch ở Hội An gần như “đóng băng” nhiều tháng qua nên chưa thể tiếp cận các nội dung hỗ trợ của Nghị quyết 18. Ảnh: Q.T

Trong nội dung Nghị quyết 18, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn Hội An, hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 từ ngày 1.7 đến hết năm 2021. Tuy nhiên, nghị quyết này ra đời đúng vào lúc dịch bệnh bùng phát nên đến nay hầu hết mọi chính sách hỗ trợ chưa được triển khai.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, nghị quyết này rất thiết thực, ngay từ khi có hiệu lực đã hỗ trợ đắc lực nguồn kinh phí cho 13 di tích tư nhân có tên trong ô vé tham quan phố cổ Hội An duy trì hoạt động, tạo sinh khí cho khu phố cổ trong thời điểm các điểm đến này hầu như không có doanh thu.

“Rất tiếc là do dịch bệnh ảnh hưởng liên tục suốt mấy tháng qua nên ở các điều khoản hỗ trợ còn lại, thành phố cũng như cộng đồng doanh nghiệp chưa triển khai được gì, xem như nằm trên giấy, nên rất mong nghị quyết này được duy trì trong năm 2022 để Hội An tiếp tục gượng dậy” - ông Sơn nói.

Ngoài hỗ trợ các di tích do tư nhân quản lý, Nghị quyết 18 có nhiều phần mục hỗ trợ cho hoạt động phục hồi du lịch Hội An, bao gồm: Giảm 50% phí tham quan với đô thị cổ Hội An, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh.

Hỗ trợ tổ chức chuỗi sự kiện (truyền thông, xúc tiến, quảng bá...) kích cầu du lịch Quảng Nam với mức tối đa không quá 500 triệu đồng/sự kiện với tổng mức hỗ trợ 10 tỷ đồng.

Hỗ trợ các đoàn có từ 100 khách trở lên tham gia sự kiện, hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan du lịch có lưu trú (khách MICE) tại Quảng Nam (tặng hoa, quà lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch) tùy theo số lượng khách với tổng mức hỗ trợ 500 triệu đồng.

Từ đầu mùa hè, một số doanh nghiệp tại Hội An rất tích cực trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện chung tay cùng Hội An vực dậy ngành du lịch và cũng để tranh thủ “gói” hỗ trợ từ nghị quyết này. Tuy nhiên do hoạt động du lịch nửa năm qua hầu như “đóng băng” nên chưa có sự kiện nào tiếp cận được chính sách hỗ trợ.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho hay, thực tế Hội An cũng như các doanh nghiệp du lịch gần như chưa hưởng được khoản nào nên vừa rồi sở đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo thường trực HĐND tỉnh xem xét đồng ý kéo dài Nghị quyết 18 này đến hết năm 2022.

Theo ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế & ngân sách (HĐND tỉnh), việc tiếp tục hỗ trợ các chính sách này cho Hội An trong năm 2022 là cần thiết. Tuy nhiên Hội An cần lưu ý trong giai đoạn mở cửa du lịch từ đây đến hết năm 2021 trong chu kỳ sử dụng ngân sách cần tranh thủ xây dựng phương án tổ chức các chương trình kích cầu theo đúng mục HĐND hỗ trợ, nếu không để sang năm 2022 sẽ phải dùng nguồn kinh phí của năm 2022.