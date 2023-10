Cơ hội mới từ thị trường Ấn Độ

Khách Ấn Độ đang có dấu hiệu tăng trưởng nhanh, tiềm năng còn rộng mở nên ngành du lịch địa phương đang rất quan tâm, có nhiều động thái tiếp cận thị trường này.

Khách Ấn Độ tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Q.T

Số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2023 có khoảng 278 nghìn lượt khách Ấn Độ đến Việt Nam, xếp thứ 10 trên các thị trường khách hàng đầu của nước ta.

Trong khi hầu hết các thị trường khách quốc tế chưa phục hồi về mức năm 2019 thì tốc độ tăng trưởng khách của thị trường Ấn Độ rất ấn tượng khi đã phục hồi 240% so với cùng kỳ năm 2019, chứng tỏ Việt Nam đang dần là điểm đến ưa thích của khách Ấn Độ.

Theo phòng VH-TT TP.Hội An, trong 6 tháng đầu năm 2023 đã có hơn 20 nghìn lượt khách Ấn Độ lưu trú tại địa phương, đưa thị trường này vào tốp 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của Hội An. Do đó, tại TP.Hội An vừa diễn ra buổi tập huấn cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch về thông tin, tiềm năng của thị trường khách Ấn Độ.

TS.Tôn Sinh Thành - nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ nhận định, miền Trung là khu vực có những nét tương đồng với Ấn Độ ở nhiều khía cạnh, do đó có nhiều lợi thế để thu hút khách từ thị trường này. Hai loại hình có triển vọng lớn nhất để thu hút khách Ấn Độ là du lịch nghỉ dưỡng và du lịch MICE - sự kiện.

“Chúng ta hoàn toàn có thể thu hút gấp 2 - 3 lần lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam hiện nay bởi đây là thị trường có dân số lớn, lượng khách có nhu cầu du lịch ngày càng tăng. Quảng Nam - Đà Nẵng là khu vực có nhiều thuận lợi để đón khách Ấn Độ nhưng cần xem xét yếu tố cạnh tranh về giá cũng như cần thấu hiểu một số đặc thù về văn hóa của dòng khách này” - TS.Tôn Sinh Thành nói.

Theo nhìn nhận từ cơ quan quản lý du lịch cũng như doanh nghiệp du lịch, về hạ tầng cũng như dịch vụ thì các điểm đến trên địa bàn tỉnh, nhất là Hội An vẫn còn một số hạn chế để đáp ứng nhu cầu của khách Ấn Độ. Tuy nhiên điều này sẽ dần được khắc phục trong thời gian đến để nắm bắt cơ hội từ thị trường rất tiềm năng này.

Bà Phạm Thị Ngọc Dung - Phó Trưởng phòng VH-TT Hội An cho hay, theo cập nhật thì chi tiêu bình quân của một lượt khách có lưu trú trong 1 chuyến đi của khách Ấn Độ khoảng 1.200 USD/người. Con số này nhỉnh hơn mức chi tiêu của nhiều thị trường khách châu Á đến nước ta.

Trong đó cơ cấu chi tiêu thuê phòng khoảng 37%, ăn uống 24%, đi lại 15%, mua hàng 13%, tham quan 7%… Với mức chi tiêu này có thể xem khách Ấn Độ nằm ở phân khúc thị trường trung, cao cấp nên doanh nghiệp địa phương cần nắm bắt cơ hội này.

Vừa qua, Sở VH-TT&DL cũng đã tổ chức chương trình quảng bá du lịch Quảng Nam tại Mumbai. Tại sự kiện đó, Sở VH-TT&DL, Bliss Hội An Resort & Wellness cùng Công ty sự kiện Innovation Ấn Độ đã ký hợp tác hỗ trợ trong lĩnh vực xúc tiến du lịch. Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và Hiệp hội Du lịch Ấn Độ cũng ký hợp tác trao đổi khách trong thời gian tới.