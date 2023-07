Cơ hội nào cho tuyến thủy du lịch Đà Nẵng - Cù Lao Chàm?

Tuyến thủy du lịch nội địa Đà Nẵng - Cù Lao Chàm (Hội An) đã rục rịch nghiên cứu, đề xuất khai mở từ lâu nhưng liệu tuyến thủy này có triển vọng được đưa vào khai thác trong thực tế?

Tiềm năng khai thác tuyến thủy nội địa Đà Nẵng - Cù Lao Chàm đã được đề cập từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa nằm trong quy hoạch tuyến của Bộ GT-VT. Ảnh: Q.T

Tiềm năng tuyến đường thủy nội địa Đà Nẵng đi Cù Lao Chàm đã được đề cập từ lâu và nhiều lần được “xới” lên kể từ khi có dịch COVID-19. Dù vậy câu chuyện này lâu nay vẫn có những góc nhìn khác nhau từ phía các cơ quan quản lý liên quan cũng như trong chính cộng đồng doanh nghiệp.

Thêm nữa, ở thời điểm năm 2019 về trước, Cù Lao Chàm thường xuyên quá tải du khách và Hội An đã giới hạn chỉ phục vụ khoảng 3.000 du khách lên đảo mỗi ngày để giảm thiểu áp lực cho khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Dù vậy theo thống kê trong 6 tháng đầu năm 2023, Cù Lao Chàm chỉ đón khoảng 69 nghìn lượt du khách. Con số này đã đạt hơn 56% kế hoạch năm nhưng so với tương quan các điểm đến khác trên địa bàn TP.Hội An thì Cù Lao Chàm có thể xem là điểm đến phục hồi chậm nhất so với trước khi có dịch COVID-19. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, trong đó không thể nhắc đến việc tour tuyến, sản phẩm du lịch Cù Lao Chàm lâu nay vẫn khá đơn điệu.

Tại hội thảo phát triển du lịch biển Quảng Nam vừa diễn ra, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An nhìn nhận, việc này được đề cập từ lâu, thực tế thời gian qua phía Hội An cũng có những lo ngại về việc quá tải du lịch, tổn thương đa dạng sinh học ở Cù Lao Chàm khi khai thác từ nhiều hướng.

“Hội An đề xuất tỉnh cần chủ trì làm việc với Đà Nẵng rồi nghe phía doanh nghiệp báo cáo phương án khai thác cụ thể để nghiên cứu. Một phần cũng vì vài chục doanh nghiệp khai thác tuyến Hội An - Cù Lao Chàm mà lâu nay câu chuyện vẫn dùng dằng.

Theo chúng tôi, trong bối cảnh hiện nay cần có sự cạnh tranh sòng phẳng để nâng tầm doanh nghiệp địa phương lên. Chính quyền thành phố đã đối thoại nhiều lần về vấn đề này với các doanh nghiệp địa phương nhưng cũng chưa xong nên việc xem xét khai thác tuyến Đà Nẵng - Cù Lao Chàm nếu thành hiện thực sẽ tạo cú hích giúp doanh nghiệp địa phương tự mình chuyển động, nâng cấp sản phẩm du lịch” - ông Lanh nói.

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho rằng, đầu tháng 8 tới đây tuyến bờ ra đảo Đà Nẵng - Lý Sơn (Quảng Ngãi) sẽ tổ chức khai trương lại sau khi đưa vào hoạt động từ năm ngoái.

Không lý do gì mà tuyến này không có Cù Lao Chàm trong hành trình. Các bên liên quan cần có tính toán để đưa Cù Lao Chàm vào tuyến này và nếu thành hiện thực thì đây là chỉ dấu cho sự liên kết phát triển du lịch giữa 3 địa phương.

Ông Văn Anh Tuấn - Giám đốc Sở GT-VT thông tin, về tuyến Đà Nẵng - Cù Lao Chàm, Sở GT-VT hai địa phương đã có văn bản đề nghị Bộ GT-VT nội dung liên quan nhưng chưa biết vì sao Bộ không đưa vào quy hoạch tuyến.

Vừa rồi hai ngành GTVT của Quảng Nam và Đà Nẵng đã làm việc và sẽ tiếp tục có văn bản kiến nghị để đưa tuyến này vào. Thời gian, thời điểm khai thác còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như doanh nghiệp đầu tư, lưu lượng khách… nhưng trước hết vẫn phải chờ có quy hoạch tuyến để có cơ sở pháp lý.