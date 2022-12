Con đường nghệ thuật dẫn lối thành phố sáng tạo

Sự kiện “Con đường nghệ thuật và sáng tạo” vừa khai mạc ở một cung đường nhỏ nhắn bên dòng sông Hoài thơ mộng nhưng góp thêm lối đi trên hành trình của Hội An chạm đến thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO.

Du khách hào hứng và tò mò chiêm ngưỡng quy trình sáng tác các tác phẩm nghệ thuật tại sự kiện. Ảnh: Q.T

Một không gian tràn ngập sắc màu của nguyên vật liệu bản địa. Từ gỗ, củi, đất sét, thanh tre, vải… qua bàn tay cần mẫn, khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, đa chiều của các nghệ nhân đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đầy giá trị.

Vẫn những sản phẩm, nguyên liệu dung dị đã dựng nên thương hiệu Hội An nhưng được sáng tạo và bài trí đầy mới mẻ, cuốn hút bất kỳ ai ngang dấu chân qua.

Sự kiện này có thêm như bước gợi mở cho một chặng hành trình mới, với bước chuyển mình từ đô thị di sản đến thành phố sáng tạo gắn với điểm đến du lịch xanh.

Trong không gian lần đầu tiên tổ chức theo chủ đề này, những chủ thể tham gia con đường nghệ thuật không tham vọng sẽ có một sản phẩm hoàn thiện nhưng chắc chắn sẽ mở ra một không gian hoàn toàn mới để trình làng nội dung, tác phẩm, chương trình sẽ góp phần khơi gợi niềm đam mê, sáng tạo, cảm hứng để mọi người chung tay vì Hội An thành phố sáng tạo trong tương lai.

Những tác phẩm với hàm lượng sáng tạo cao từ giá trị bản địa được du khách yêu thích tại sự kiện. Ảnh: Q.T

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, chúng ta sẽ sáng tạo trên nền tảng di sản, vốn liếng quý giá ông cha để lại. Các thế hệ tiền nhân từ sáng tạo, đam mê của mình đã để lại một thương cảng đô thị cổ quý báu ngày nay. Thì không có lý do gì để những thế hệ đương đại Hội An tiếp nối không ngừng sáng tạo để trau chuốt thêm cho di sản này.

“Những tác phẩm, sản phẩm sáng tạo sẽ làm cho Hội An thăng hoa hơn, trở về nguồn gốc bền vững hơn. Tất cả chúng ta góp một chút đam mê, trách nhiệm góp phần thực hiện chương trình thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO.

Đây không phải là danh hiệu mà là sự cam kết để chúng ta thực sự tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo, phát triển bền vững mang lại giá trị thực sự, lợi ích thiết thực cho hệ sinh thái đô thị di sản” - ông Lanh nói.

Theo ông Lê Ngọc Thuận - Chủ tịch Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP.Hội An, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ tư vấn lễ hội và sự kiện An Bàng, sự kiện “Con đường nghệ thuật và sáng tạo” là cơ hội quý báu để chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức đóng góp cùng làng nghề để phát triển nền tảng công nghiệp sáng tạo, đưa các sản phẩm “made-in Hội An” vươn ra quốc tế.

Ông Thuận kỳ vọng, đây sẽ là không gian giúp cộng đồng và các hội làng nghề có sân chơi, sức sáng tạo mới, đóng góp tâm huyết từ các nghệ nhân. Hy vọng trong tương lai sẽ có những sân chơi lớn hơn để nghệ nhân ở đây có môi trường phát triển như trại sáng tác quốc tế, trại sáng tác làng nghề để tiếp thu các tư duy, ý tưởng mới từ đó tiếp biến phát triển thành sản phẩm ưu tú mang đặc trưng bản địa.