Đà Nẵng đón lượng khách quốc tế cao gấp 11 lần so cùng kỳ năm 2022

(QNO) - Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cơ sở lưu trú của TP. Đà Nẵng phục vụ cho 3.508 nghìn lượt khách, tăng gần 117% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 930 nghìn lượt, cao gấp 11,3 lần so cùng kỳ năm 2022, theo công bố của Cục Thống kê TP. Đà Nẵng ngày 30/6.

Ông Trần Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng công bố số liệu tại cuộc họp báo ngày 30/6/2023. Ảnh: NĐ

Trong tháng 6/2023, TP.Đà Nẵng phục vụ cho 706 nghìn lượt khách lưu trú, tăng hơn 34% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 179,2 nghìn lượt, cao gấp 3,8 lần cùng kỳ năm 2022; khách du lịch nội địa 526,8 nghìn lượt, tăng 9,8% so tháng cùng kỳ năm 2022.

Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 6 ước đạt 1.874 tỷ đồng, tăng 15,8% so với tháng cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu lĩnh vực lưu trú ước đạt 793 tỷ đồng, tăng gần 21% so cùng kỳ; lĩnh vực ăn uống đạt 1.081 tỷ đồng, tăng 12,3% so cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng số khách lưu trú ước đạt 3.508 nghìn lượt, tăng gần 117% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 930 nghìn lượt, cao gấp 11,3 lần cùng kỳ; khách nội địa 2.578 nghìn lượt, tăng 67,7% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, số ngày lưu trú bình quân của khách chỉ đạt 1,71 ngày/lượt, trong đó khách quốc tế là 2,21 ngày/lượt, khách nội địa 1,42 ngày/lượt (giảm so cùng kỳ năm 2022).

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 thu hút lượng hàng trăm nghìn du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: NTB

Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trong 6 tháng đầu năm nay ước đạt 10.618 tỷ đồng, tăng 39,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu lưu trú 4.227 tỷ đồng, tăng gần 77%; lĩnh vực ăn uống đạt 6.341 tỷ đồng, tăng 21,5% so cùng kỳ năm 2022.

Được biết, GRDP 6 tháng đầu năm 2023 của TP.Đà Nẵng tăng 3,74% so cùng kỳ năm 2022.