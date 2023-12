Đà Nẵng tìm giải pháp thúc đẩy du lịch cưới

Khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng 4 lần so với năm 2022

XUÂN LAN | 09/12/2023 - 10:47

(QNO) - Theo báo cáo của Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách do cơ sở lưu trú Đà Nẵng phục vụ cả năm 2023 ước đạt hơn 7,4 triệu lượt, tăng gấp 2 lần so với năm 2022 và bằng 93% so với năm 2019 (năm trước đại dịch COVID-19).