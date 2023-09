Đoàn famtrip Hàn Quốc tham quan, trải nghiệm nhiều điểm đến ở Quảng Nam

(QNO) - Từ ngày 31/8 - 2/9, Sở VH-TT&DL phối hợp Văn phòng đại diện xúc tiến du lịch của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tại Hàn Quốc và Vietnam Airlines tổ chức đón đoàn famtrip Hàn Quốc tham quan, khảo sát du lịch tại Quảng Nam.

Đoàn famtrip Hàn Quốc tham quan, trải nghiệm dịch vụ tại VinWonders Nam Hội An. Ảnh: Q.T

Đây là hoạt động để triển khai thỏa thuận hợp tác chiến lược thúc đẩy du lịch Quảng Nam tiếp nối sau chương trình giới thiệu du lịch Quảng Nam tại Hàn Quốc vừa diễn ra trong tháng 7/2023. Tham gia đoàn famtrip có ông Lý Xương Căn - Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc cùng một số đại diện các đơn vị lữ hành, báo chí của Hàn Quốc.

Trong thời gian 3 ngày, đoàn famtrip đã tham quan 2 di sản văn hóa thế giới Hội An và Mỹ Sơn; khám phá các dịch vụ vui chơi, giải trí và cơ sở lưu trú ở khu vực phía nam Quảng Nam gồm Hoiana, VinWonders Nam Hội An, Bliss Hội An Beach Resort & Wellness; trải nghiệm các tour du lịch mới tại Làng củi lũ, làng quê An Mỹ, biển An Bàng (TP.Hội An)...

Đây là cơ hội để du lịch Quảng Nam xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch chất lượng, phù hợp với thị trường khách Hàn Quốc, trong đó có dịch vụ chơi golf kết hợp nghỉ dưỡng. Ảnh: Q.T

Đây là cơ hội để du lịch Quảng Nam xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch chất lượng, phù hợp với thị trường khách Hàn Quốc; đồng thời giúp các đơn vị lữ hành, truyền thông của Hàn Quốc tìm hiểu, nắm bắt thông tin về sản phẩm du lịch Quảng Nam để tiếp tục thúc đẩy quảng bá, khai thác thị trường Quảng Nam.