Dự kiến sáng 20.11, đoàn khách quốc tế bắt đầu tham quan phố cổ Hội An

(QNO) - Theo Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An, đơn vị cung ứng dịch vụ đón khách quốc tế thí điểm đã xây dựng lịch trình tham quan khu phố cổ Hội An cho các đoàn khách vừa đến lưu trú tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng Hoiana.

Phố cổ Hội An những ngày đầu mở cửa trở lại. Ảnh: Q.T

Theo kế hoạch, sau khi có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính, các đoàn khách trên sẽ đến tham quan khu phố cổ Hội An vào sáng 20.11 và tối 22.11. Đoàn cũng dự kiến tham quan Khu đền tháp Mỹ Sơn trong ngày 21.11.

Hội An đang tích cực vận động người dân, doanh nghiệp cùng với thành phố tôn tạo cảnh quan khu phố cổ sạch đẹp, làm ấm phố bằng cách mở cửa lại các hoạt động buôn bán, kinh doanh, thắp sáng đèn trước nhà mình... góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến Hội An an toàn, thân thiện.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, hôm qua 17.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam hỗ trợ tập huấn kỹ lưỡng quy trình tiếp đón khách an toàn cho các lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị, xích lô, chốt soát vé, hướng dẫn viên du lịch.