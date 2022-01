Du lịch Hội An "hâm nóng" khi tết cận kề

Những ngày cuối năm, không khí du lịch Hội An rộn ràng hơn khi nhu cầu du lịch của du khách dịp này dần tăng cao trở lại.

Dấu hiệu phục hồi

Dù không tổ chức nhiều sự kiện trước thềm Tết Nguyên đán 2022 do quy định phòng chống dịch bệnh nhưng Hội An vẫn có nhiều nhóm khách lẻ chọn là điểm nghỉ dưỡng, trải nghiệm bởi sở hữu không gian xanh, dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Cuối tuần qua, đoàn farmtrip Đà Nẵng - Hội An với gần 20 thành viên đại diện cho Trung tâm Thông tin tiến xúc du lịch Quảng Nam, các công ty lữ hành, hãng hàng không, cơ quan báo chí truyền thông đã khảo sát sản phẩm du lịch ở nhiều điểm đến của Hội An như: phố cổ Hội An, làng gốm Thanh Hà, rừng dừa Bảy Mẫu, La Siesta Hội An Resort & Spa, Chic Chillax...

Tại các điểm đến này hiện đều có sự đổi mới rõ rệt theo hướng dịch vụ xanh, thân thiện với môi trường để thích ứng với bối cảnh mới sau tác động của dịch Covid-19.