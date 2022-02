Du lịch Hội An: Thích ứng thị trường khách nội địa

Dịch Covid-19 đã làm thay đổi cơ cấu thị trường du khách đến Hội An. Cần nhiều thời gian và các điều kiện thiết yếu mới mong đón được lượng khách quốc tế như những năm trước đây. Vậy nên từ bây giờ Hội An cần thích ứng với thị trường khách trong nước…

Cảnh trên bến dưới thuyền luôn thu hút du khách khi đến với sông Hoài phố Hội. Ảnh: Đ.HUẤN

Chọn điểm đến an toàn

Theo thống kê, từ ngày 31.1 đến ngày 5.2 (tức 29 tháng Chạp đến mồng 5 tháng Giêng năm Nhâm Dần), Hội An đã đón khoảng 50.000 lượt khách đến du xuân và 7.750 lượt khách lưu trú. Tuy có tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước nhưng cũng chủ yếu là khách trong nước.

Trong khi đó, tại cuộc khảo sát về tâm lý khách nội địa năm 2022 với hơn 10.000 người (do Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia phối hợp với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân và Báo điện tử VnExpress tổ chức), Hội An tiếp tục lọt vào top 10 điểm đến được khách nội địa yêu thích. Vì vậy Hội An cần kịp thời thích ứng với thị trường khách trong nước ngay từ mùa xuân này.

Bà Phạm Thị Ngọc Dung – Phó Trưởng phòng VH-TT thành phố cho rằng, thị trường du lịch Hội An trong giai đoạn đến chủ yếu là du lịch nội địa và khách không đi theo đoàn lớn nữa mà đi theo những đoàn nhỏ, quy mô gia đình.

“Tiêu chí lựa chọn số 1 của du khách là điểm đến an toàn. Vì vậy một trong những giải pháp ưu tiên quan trọng hàng đầu của du lịch Hội An là phải thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19” - bà Dung nói.

Đảm bảo an toàn cho du khách là ưu tiên số 1 và du lịch nội địa là mục tiêu quan trọng nhưng từ trước tới nay Hội An chỉ quen với khách quốc tế nên khi chuyển qua thị trường khách nội địa sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ở Hội An sản phẩm dành cho khách nội địa chưa mạnh so với các vùng khác. Lượng khách nội địa chỉ đi trong một khoảng thời gian nhất định, không kéo dài quanh năm, thường tập trung vào mùa hè và các kỳ nghỉ lễ ngắn hạn, thường đi theo nhóm nhỏ và gia đình, nhưng đây lại là thị trường “khó tính” hơn do có xu hướng tiêu dùng và sở thích khác với thị trường khách quốc tế.

Ông Phan Xuân Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam trao đổi: “Khách nội địa cũng có nhiều thị phần khác nhau. Có những con người thích hoài cổ, những con người thích thiên nhiên, thích phố cổ nên chúng ta phải suy nghĩ, trăn trở, tìm cách trau chuốt sản phẩm trên nền tảng có sẵn để hướng đến dòng khách này”.

Làm mới và đa dạng sản phẩm

Là hạt nhân và là điểm đến yêu thích của du khách nhiều năm qua, không gian khu phố cổ cần phải được làm mới để phục hồi du lịch trong trạng thái mới. Vì vậy, cần kích hoạt lại hệ thống ánh sáng (điện đường, đèn lồng) phố cổ để tạo hiệu ứng sắc màu, hấp dẫn du khách; quan tâm khai thác nét đẹp và đặc trưng của kiệt hẻm; những điểm nhấn về hoa, cây cảnh ở phố cổ để tạo không gian chek-in cho giới trẻ.

Thiết kế khung cảnh “Hội An – trên bến dưới thuyền” với lấp lánh dáng thuyền hoa, hoa đăng, nghe vang vọng giọng hát hò khoan đối đáp trên sông… Sắp xếp, cải tạo cảnh quan, môi trường khu phố cổ, xây dựng hình ảnh Hội An thân thiện, mến khách là việc làm thường xuyên để duy trì hình ảnh điểm đến của vùng đất “nhân tình thuần hậu”.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An nói: “Khách nội địa có những thói quen, ứng xử, giao tiếp, lựa chọn và sử dụng các dịch vụ khác với dòng khách nước ngoài. Cho nên phải xây dựng môi trường du lịch xanh – sạch – đẹp – an toàn và nâng cao ý thức của cộng đồng trong giao tiếp, ứng xử văn minh, thân thiện”.

Hội An cũng là địa phương có bề dày lịch sử, nơi giao thương với nhiều nền văn hóa quốc gia khác trên thế giới, là nơi có nhiều “nguyên liệu du lịch” phong phú để tạo nên các sự kiện văn hóa phục vụ du lịch, là công cụ để kích cầu du lịch trong những mùa thấp điểm, nâng cao công suất khai thác du lịch trong mùa cao điểm.

Các ký ức, hồi ức văn hóa và con người Hội An xưa và nay đều có thể được phục hồi, tái hiện, xây dựng thành những câu chuyện kể bằng chuỗi sự kiện hoặc show diễn thực cảnh trong khu phố cổ. Vì vậy cần “làm ấm” du lịch Hội An bằng các chuỗi sự kiện.

Ông Phạm Vũ Dũng – Giám đốc Công ty Du lịch - dịch vụ Hoa Hồng chia sẻ, phải liên tục tạo các sự kiện du lịch trong khả năng, điều kiện hiện tại để thu hút khách.

“Với nguồn thu và ngân sách còn hạn chế, cần vận động nguồn đóng góp từ cộng đồng dân cư và các doanh nghiệp để chung tay tạo một số sự kiện trong khả năng, làm cho Hội An luôn có các hoạt động động văn hóa và du lịch đa dạng” - ông Dũng nói.

Bên cạnh đó, Hội An cũng cần “mở rộng vòng tay” kết nối liên vùng trong và ngoài tỉnh, tạo chuỗi điểm đến liên hoàn để du khách thiết kế các chuyến đi trong thời gian ngắn, được nhiều điểm đến và giá cả phù hợp, đáp ứng tâm lý và điều kiện của thị trường khách nội địa. Công tác quảng bá, truyền thông cần được tăng cường, mở rộng đa dạng và linh hoạt nhiều phương tiện, hình thức khác nhau…