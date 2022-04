Du lịch Hội An và tín hiệu phục hồi

Hàng ngàn du khách trong nước đến tham quan và những đoàn khách quốc tế trở lại trong điều kiện bình thường mới là tín hiệu tích cực trong việc phục hồi du lịch Hội An.

Khách du lịch quốc tế trở lại Hội An. Ảnh: P.S

Những ngày qua, các điểm đến tại Hội An như khu phố cổ, làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà liên tục đón những đoàn khách quốc tế.

Ngày 7.4, đoàn 50 du khách Đức đến Hội An tham quan làng rau Trà Quế và khu phố cổ. Trước đó, các đoàn du khách Hoa Kỳ lần đầu tiên trở lại Hội An, đồng thời tham quan các điểm đến khác như Khu đền tháp Mỹ Sơn, làng Trà Nhiêu.

Một du khách trong đoàn khách Hoa Kỳ chia sẻ: “Quảng Nam, Hội An là địa điểm đầu tiên tôi đến tham quan sau dịch Covid-19. Hôm nay, tại Hội An tôi thấy khung cảnh rất đẹp. Khi bạn đến một nơi xa lạ và được chào đón rất chân tình như thế này quả là một điều rất tuyệt vời”.

Cùng với chính sách mở cửa du lịch quốc tế trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15.3, sân bay quốc tế Đà Nẵng đã mở lại đường bay quốc tế với một số quốc gia. Nhờ vậy, cùng với nhiều đoàn khách quốc tế book tour qua các công ty, nhiều đoàn famtrip và presstrip cũng đã đến tham quan phố cổ Hội An.

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm – Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH Hội An, những đoàn khách quốc tế đầu tiên trở lại trong điều kiện bình thường mới là khởi đầu tích cực và là tiền đề để Hội An tiếp tục đón khách quốc tế trong thời gian tới. Hội An cũng sẽ nỗ lực quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn để thu hút du khách, từng bước phục hồi hoạt động du lịch.

Sau khởi đầu thành công với chuỗi hoạt động chào mừng khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 và dịp lễ Quốc tổ 10.3 âm lịch, tại Hội An sẽ tiếp tục diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, hấp dẫn.

Trong đó, từ tháng 4 đến tháng 7.2022 sẽ có các sự kiện, lễ hội như Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2022; Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất; Show diễn thời trang “Vùng trời bình yên”; Festival biển Hội An – cảm xúc mùa hè; Chương trình du lịch và lễ hội miền biển Cù Lao Chàm – Đảo xanh huyền thoại; Con đường nghệ thuật và ẩm thực “Sắc màu hội tụ”…

Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, các hoạt động của Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh” là cơ hội để Hội An từng bước phục hồi và phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, TP.Hội An cũng đã có chương trình, kế hoạch với những bước đi, công việc cụ thể. “Thành phố sẽ khôi phục các dịch vụ với chất lượng cao hơn, tốt hơn; xây dựng một số sản phẩm mới dựa trên nền tảng văn hóa, sinh thái; đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; làm tốt công tác quảng bá du lịch; đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón khách quốc tế” - ông Sơn nói.