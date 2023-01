Du lịch khởi động năm mới suôn sẻ

Dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch vừa qua ghi nhận tín hiệu tích cực từ hoạt động du lịch, nhất là thị trường khách quốc tế. Khởi đầu năm mới suôn sẻ hứa hẹn bước đột phá trong năm 2023 để du lịch Quảng Nam tiến tới phục hồi hoàn toàn.

Các hoạt động, sự kiện phục vụ du khách được tiếp nối xuyên suốt tại đô thị cổ Hội An góp phần kích cầu du lịch dịp Tết Dương lịch 2023. Ảnh: Q.T

Thống kê của Sở VH-TT&DL, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch ước đạt 120 nghìn lượt. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 89 nghìn lượt, khách nội địa ước đạt 31 nghìn lượt.

Điểm nhấn ấn tượng nằm ở thị trường khách quốc tế khi số lượng gấp gần 3 lần khách nội địa và có bắt đầu dấu hiệu tăng trưởng ấn tượng so với giai đoạn khá trầm lắng trong những tháng cuối năm vừa qua.

Còn nhớ, vào các dịp lễ kéo dài năm 2022 như Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 hay lễ Quốc khánh, lượng khách quốc tế đều khá khiêm tốn và kém rất xa so với khách nội địa.

Trong số 120 nghìn lượt khách đến Quảng Nam, có 40 nghìn lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế ước đạt 29 nghìn lượt, công suất phòng đạt khoảng 70%. Dù không lấp đầy công suất phòng nhưng đây cũng là một tỷ lệ rất ấn tượng trong bối cảnh thời tiết dịp lễ không thuận lợi.

Nhìn chung, lượng khách tham quan và lưu trú chủ yếu vẫn tập trung tại TP.Hội An, nơi diễn ra hàng loạt sự kiện đặc sắc trong dịp Tết Dương lịch như: không gian ẩm thực phố Hội, lễ hội “Tinh hoa Trà Việt, Hội An 2022”, dạ hội “Hội An - chào năm mới”, sự kiện “Con đường nghệ thuật và sáng tạo”…

Lượng khách quốc tế tham quan, lưu trú ở Quảng Nam trong dịp Tết Dương lịch 2023 cao gấp gần 3 lần so với khách nội địa. Ảnh: Q.T

Trong ngày 1/1/2023, Hội An cũng tổ chức lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên “xông đất” phố cổ Hội An. Đoàn khách chủ yếu đến từ Mông Cổ và đơn vị kết nối trước đây chuyên làm về dòng khách truyền thống phương Tây cho thấy các chủ thể làm du lịch địa phương đã linh hoạt nhiều giải pháp để tiếp cận các thị trường khách mới, đa dạng cơ cấu khách để hướng đến sự phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, sau chuỗi hoạt động kết thúc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 thì Hội An đã chuẩn bị nhiều hoạt động tiếp nối cho dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch sắp đến để luôn sẵn sàng chuỗi sự kiện phục vụ khách du lịch ra đến Tết Nguyên tiêu. Trong số này, có một vài sự kiện lần đầu tiên được tổ chức như lễ hội “Tinh hoa Trà Việt, Hội An 2022” hy vọng sẽ mang thêm những nét mới mẻ, lôi cuốn du khách.

Với Khu đền tháp Mỹ Sơn (Duy Xuyên), nhận thấy cơ hội phục hồi trong năm 2023 khá hứa hẹn, đơn vị đã đặt mục tiêu thu hút 130 nghìn lượt khách quốc tế trong năm nay (tăng 208% so với năm 2022).

Theo bà Văn Thị Cẩm Tú - Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn, ngoài củng cố các thị trường khách truyền thống, đơn vị cũng có giải pháp riêng tăng sức hút với từng thị trường quốc tế khác như củng cố các chương trình nghệ thuật với thị trường khách Đông Bắc Á có nhu cầu giải trí cao, tập trung chỉnh trang các khu tháp trùng tu hoàn thành và cung cấp hình ảnh về quá trình trùng tu đến các công ty khai thác dòng khách Ấn Độ…