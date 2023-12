Du lịch Quảng Nam cuối năm nhộn nhịp

Dịp Giáng sinh và chào năm mới 2024 là mùa cao điểm khách du lịch quốc tế và cũng là dịp diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện, ưu đãi kích cầu du lịch.

Từ đây đến cuối năm du lịch Hội An sẽ sôi động với nhiều sự kiện. Ảnh: Q.T

“Thắp sáng” mùa du lịch cuối năm

Cuối tuần qua, Khu nghỉ dưỡng Hoiana (Duy Xuyên) kích hoạt mùa lễ hội Giáng sinh và chào năm mới 2024 bằng lễ thắp sáng cây thông Noel và trao biểu trưng gây quỹ cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh.

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện “Mùa lễ hội diệu kỳ” mà Hoiana và các đối tác duy trì xuyên suốt tháng 12 đến tháng 2/2024 với nhiều chương trình khuyến mãi và hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn, trong đó ưu đãi đặt phòng tiết kiệm có thể lên đến 60%.

Ông Steve Wolstenholme - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Hoiana cho hay, trong mùa lễ hội này Hoiana sẽ đem đến cho du khách nhiều điều đáng chờ đợi như các sản phẩm ẩm thực đặc sắc, sự kiện đếm ngược chào năm mới trên bãi biển và chương trình bắn pháo hoa trong thời khắc giao thừa.

Những ngày vừa qua, nhiều khu lưu trú, đơn vị du lịch trên địa bàn tỉnh, nhất là ở TP.Hội An cũng tiến hành thắp sáng cây thông Noel và mời gọi du khách tận hưởng thời khắc cuối năm đáng nhớ bằng nhiều loại hình ưu đãi hấp dẫn.

Phổ biến nhất là giảm 10 - 30% giá phòng tùy theo số lượng hoặc hình thức đặt phòng. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị cũng tăng cường kích cầu bằng việc giảm giá hoặc tặng kèm các hoạt động trải nghiệm trong gói đặt phòng như “đi 6 trả 5”, vật lý trị liệu, đi thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu… Tại Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh hiện cũng đang giảm 50% vé tham quan đến hết tháng 12.

Một số chương trình kích cầu mới mẻ kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách trải nghiệm như chương trình “Giáng sinh ánh sáng - trải nghiệm tuyết rơi” tại Công viên Ấn tượng Hội An (TP.Hội An) vào 22 - 24/12, chương trình bữa tiệc âm nhạc Wake Up Santa kết hợp xiếc, ảo thuật đường phố tại Vin Wonders Nam Hội An (huyện Thăng Bình) vào các ngày 16, 23, 24/12…

Chuỗi sự kiện đáng chờ đợi

Bên cạnh các hoạt động, chương trình kích cầu hưởng ứng mùa lễ hội Giáng sinh và chào năm mới 2024 của cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương có hoạt động du lịch phát triển mạnh, nhất là Hội An cũng đã kích hoạt chuỗi sự kiện chào năm mới.

Cuối tuần qua, tại Vườn tượng An Hội đã diễn ra Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An và chương trình thời trang giới thiệu bộ sưu tập “Vẻ đẹp của sự thanh lịch”. Vào dịp cuối năm, tại phường Cẩm Châu sẽ diễn ra “lễ hội xuống đồng”.

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An, từ nay đến cuối năm tại Hội An sẽ còn nhiều hoạt động, sự kiện đáng chú ý, nổi bật là sự kiện “Hội An chào năm mới 2024” với lễ công bố Hội An gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO, dạ hội “Hội An chào năm mới”.

Hội An sẽ thiết kế không gian sắp đặt nghệ thuật trình diễn nghề thủ công cùng các hoạt động giới thiệu nghệ thuật dân gian với hình thức dàn dựng mới mẻ, ấn tượng.

Cùng thời gian này, tại Quảng trường Sông Hoài sẽ diễn ra Lễ hội văn hóa ẩm thực xứ Quảng lần thứ 1 với chủ đề “Món ngon xứ Quảng”. Theo Hiệp hội Ẩm thực Quảng Nam, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 30/12/2023 - 1/1/2024 với việc trình diễn, chế biến hệ thống món ngon xứ Quảng; giao lưu âm nhạc hằng đêm; các workshop về ẩm thực; chương trình thưởng thức ẩm thực miễn phí dành cho người có hoàn cảnh khó khăn…

Ở phía đại ngàn, vào ngày 24/12 tại xã Tr’hy, huyện Tây Giang sẽ diễn ra sự kiện ấn tượng là giải chạy trail xuyên rừng nguyên sinh K’lang Jungle Summit 2023. Tham gia giải chạy ngoài các vận động viên, du khách còn có đồng bào Cơ Tu địa phương.

Theo bà Bùi Thùy Giang - đại diện K’lang Adventure (đơn vị tổ chức), sự kiện nhằm kết nối con người với con người, con người với thiên nhiên thông qua hoạt động chạy địa hình xuyên rừng nguyên sinh. Đây là cũng sự kiện để lan tỏa, khuyến khích hoạt động du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm gắn với tài nguyên bản địa.