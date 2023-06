Du lịch thực trong không gian ảo

(ĐS 21/6) - TP.Hội An đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phương tiện hiện đại để phát huy giá trị văn hóa địa phương.

Du khách trải nghiệm du lịch qua kính thực tế ảo. Ảnh: Q.H

Thuyết minh tự động

Tháng 11/2015, 268 hiện vật gốc là gốm, sứ mậu dịch có nguồn gốc từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam,… có niên đại từ thế kỷ 9 - 19 tại Bảo tàng Gốm sứ mậu dịch Hội An (80 đường Trần Phú) được giới thiệu bằng thiết bị thuyết minh cầm tay “audio guides”.

Thiết bị tích hợp sẵn nội dung thuyết minh từng hiện vật qua 3 ngôn ngữ Việt - Anh - Nhật bằng mã số, tương ứng với mỗi giờ sử dụng là 1 đô la Mỹ. Thiết bị thuyết minh đã tạo sự thuận tiện cho du khách, nhất là khách đi lẻ có nhu cầu tìm hiểu về các cổ vật, hiện vật.

Bà Lê Thị Tuấn - Trưởng bộ phận Bảo tàng của Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết: “Thiết bị được đưa vào ứng dụng nhằm đổi mới phương thức hoạt động của bảo tàng. Tiếp cận bản sắc bằng phương tiện hiện đại là cách để phát huy giá trị văn hóa”.

Đến 11/2018, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An tiếp tục triển khai hệ thống thuyết minh tự động tại các di tích Chùa Cầu, Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh và Bảo tàng Hội An.

Hệ thống thiết bị thuyết minh tự động này là tiện ích cung cấp đầy đủ thông tin về những giá trị lịch sử, văn hóa của mảnh đất, con người Hội An thông qua di tích và những hiện vật trưng bày tại bảo tàng bằng 6 ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp - Nhật - Hàn - Trung Quốc. Những ngôn ngữ này được thể hiện qua giọng đọc của người bản xứ nên du khách cảm thấy gần gũi.

“Hệ thống thuyết minh tự động đã hỗ trợ hữu hiệu cho các nhà nghiên cứu, du khách trong nước và quốc tế hiểu kỹ, sâu hơn giá trị lịch sử, văn hóa, về mảnh đất, con người Hội An thông qua hiện vật và những câu chuyện liên quan đến hiện vật” - ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho hay.

Trải nghiệm du lịch ảo

Tháng 2/2023, TP.Hội An ra mắt dự án giới thiệu hình ảnh du lịch Hội An trên nền tảng Metaverse với 3 phần chính gồm website thực tế ảo VR 360 “Hội An Metaverse”, không gian số Hội An Metaverse Space và bản đồ số 3D Chùa Cầu Hội An trên bản đồ MAP 3D.

Du khách dùng audio guides tại Bảo tàng Gốm sứ mậu dịch Hội An. Ảnh: Q.H

Công ty CP công nghệ Bizverse cho biết, website thực tế ảo VR 360 “Hội An Metaverse” là giải pháp quảng bá toàn cảnh và chi tiết nhiều địa danh nổi tiếng của phố cổ Hội An, với các chức năng xem 360 độ và 3D thực tế để du khách khám phá. Mỗi địa danh sẽ được thuyết minh trực tiếp bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Đến nay, bản đồ số 3D của Chùa Cầu Hội An đã định vị đúng vị trí trên hệ thống MAP toàn cầu. Còn không gian số Metaverse Space Hội An giúp du khách trải nghiệm bối cảnh Hội An trên nền tảng vẽ 3D, có thể gặp gỡ, giao tiếp, đi bộ dạo phố và tương tác với nhiều người. Mọi người từ xa có thể hẹn vào để giao tiếp, gặp gỡ ngay dưới một nhân vật 3D thay thế.

“Khi có kính thực tế ảo cùng với thiết bị cầm tay, người dùng sẽ có không gian trải nghiệm thực tế, góc nhìn trực quan, âm thanh, hiệu ứng sinh động hơn. Đây là hệ thống du lịch ảo, chuyển tải các hình ảnh 3D và được giới thiệu một cách đầy đủ, chân thực đến khách du lịch về du lịch Hội An…” - ông Đinh Hồng Ân, Giám đốc kinh doanh Bizverse nói.

Hệ thống đã được đưa vào sử dụng và tiếp tục hoàn thiện. Riêng hệ thống không gian số Hội An Metaverse Space sẽ đặt màn hình, kính thực tế ảo cùng với thiết bị cầm tay tại số 8 đường Hoàng Diệu để du khách trải nghiệm tham quan phố cổ.

Trung tâm VH-TT & truyền thanh - truyền hình TP.Hội An cho biết, thời gian đến sẽ phát triển công nghệ tương tác, tư vấn và đặt, mua vé tham quan qua metaverse; nâng cấp giai đoạn 2, tạo mã QR tham quan - nghe thuyết minh ảo đặt tại các vị trí thực tế của Hội An.

Nâng cấp hình ảnh, người thuyết minh, dữ liệu MAP 3D với nhiều thứ tiếng. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp nâng cấp, tích hợp tính năng, công nghệ mới; đưa hệ thống bán vé tham quan, các dịch vụ du lịch tại Hội An vào nền tảng đa vũ trụ ảo Metaverse…