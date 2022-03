Du lịch với... ghe bơi văn hóa

Hơn 270 chiếc ghe bơi chở khách du lịch trên sông Hoài được tổ chức một cách bài bản, tạo thành sản phẩm du lịch độc đáo với mô hình “Ghe bơi văn hóa”.

Du khách yêu thích khám phá phố cổ bằng ghe bơi trên sông Hoài. Ảnh: Q.HẢI

Ông Võ Đăng Phong - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Hội An cho biết, thời gian qua đã có nhiều phản ánh về những bất cập trong hoạt động ghe bơi chở khách du lịch trên sông Hoài, gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường du lịch Hội An.

Tháng 11.2021, UBND TP.Hội An ban hành phương án quản lý ghe bơi vận chuyển khách du lịch trên sông Hoài. Theo đó, các phương tiện ghe bơi hoạt động phải nền nếp, văn minh, chủ phương tiện phải đảm bảo an toàn, ứng xử văn hóa theo quy định, không chèo kéo, tranh giành khách.

Phương tiện chở tối đa không quá 5 người khách, mỗi ghe bơi chỉ được trang trí 1 - 2 lồng đèn loại trung sử dụng đèn bằng ắc quy. Ghe bơi không được trang trí lòe loẹt, chủ phương tiện phải tuân thủ đúng quy định về hướng dẫn du khách mặc áo phao, mua bảo hiểm cho người và phương tiện…

Để đảm bảo quản lý hoạt động, điều hành các hộ ghe bơi, UBND TP.Hội An giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, Phòng VH-TT, UBND các xã, phường có liên quan và các hộ ghe bơi tổ chức hội nghị để bổ sung một số thành viên mới vào nghiệp đoàn, đồng thời tăng cường quản lý hoạt động ghe bơi.

Tổ chức hiệp thương thống nhất mức giá dịch vụ vận chuyển và niêm yết giá, nội quy, quy chế và thời gian hoạt động tại 7 vị trí đón trả khách hai bên bờ sông Hoài…

Ngày 17.2.2022, Liên đoàn Lao động thành phố kết nạp thêm 131 đoàn viên nghiệp đoàn ghe bơi, nâng tổng số lên 271 đoàn viên với 5 tổ tự quản.

“Như Nghiệp đoàn xích lô văn hóa trước đây, hoạt động của Nghiệp đoàn ghe bơi đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho đoàn viên.

Tới đây sẽ tổ chức đại hội bầu Ban Chấp hành Nghiệp đoàn ghe bơi Minh An - Hội An, tổ chức lễ đăng ký chính thức xây dựng Nghiệp đoàn ghe bơi văn hóa với tôn chỉ, mục đích, cam kết rõ ràng” - ông Nguyễn Đình Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hội An cho biết.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An nói: “Các ngành chức năng đang hỗ trợ Nghiệp đoàn ghe bơi xây dựng quy chế hoạt động, quy ước tự quản cụ thể, rõ ràng, đồng thời xây dựng quy chế quản lý của Nhà nước đối với hoạt động này. Đây là một tổ chức tự quản, hoạt động trên nền tảng những giá trị văn hóa, góp phần tạo sản phẩm du lịch độc đáo cho Hội An”.