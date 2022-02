Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thành phố hạn chế một số hoạt động vui xuân đón tết như thường lệ nhưng trong những ngày đầu năm mới, đông đảo du khách đã xông đất phố cổ Hội An.

Du xuân phố Hội. Ảnh: Q.H

Trong những ngày Tết Nhâm Dần, mỗi ngày phố cổ Hội An đón 5.000 - 10.000 lượt khách. Từ Mùng 4 tháng Giêng, Hội An chính thức tổ chức trở lại các hoạt động hướng dẫn tham quan và khởi động chương trình “Về phố Hội du xuân” diễn ra từ Mùng 4 đến 16 tháng Giêng với nhiều tour tuyến hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Chị Huệ Minh, du khách TP.Đà Nẵng chia sẻ: “Lâu lắm rồi tôi mới được trở lại phố cổ Hội An vì dịch bệnh Covid-19, lần này thật vui vì phố cổ rực rỡ sắc màu. Tết về với phố cổ thì tha hồ vui chơi, chụp hình; chỉ câng đi dạo quanh phố là đã thấy mùa xuân”.

Còn một người dân Hội An phấn khởi: “Là người Hội An tôi quá mừng vì dịp tết du khách đến tham quan rất đông; người Hội An luôn nghênh đón bằng chính tình cảm thuần hậu của mình. Chúng ta cùng thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch để phố cổ đảm an toàn trước dịch bệnh”.

Biểu diễn nghệ thuật cổ truyền.

Chương trình “Về phố Hội du xuân” đã thu hút đông đảo du khách tham gia nguyện ước đầu năm, thưởng lãm màn trình diễn áo dài xuống phố cùng nhiều tuyến tham quan, liên kết các điểm đến với chính sách giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa văn nghệ, giải trí đồng loạt diễn ra trong khu phố cổ, công viên Ấn tượng Hội An, làng chài Tân Thành, công viên đất nung Thành Hà... Hội An cũng tổ chức chương trình trò chơi hô hát bài chòi trực tuyến để phục vụ du khách xa gần.

Đặc biệt, nhiều hoạt động tại các hội quan, chùa chiền khởi động cho định hướng phát triển du lịch tâm linh trong thời gian đến.

“Đô thị cổ Hội An hiện đang bảo lưu rất nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể vô giá; trong đó các di tích đình chùa, miếu mạo, hội quán và nếp sống sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng đang nuôi dưỡng mạch nguồn văn hóa nơi đây.

Năm nay, chúng tôi tập trung tổ chức nhiều chương trình du lịch văn hóa tâm linh để góp phần bảo tồn cũng như tạo điều kiện cho du khách tìm về cội nguồn sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh và trước hết là cầu an cho năm mới” - bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VHTT&TTTH TP.Hội An, nói.

Dịp này, nhiều hoạt động tế lễ mang tính cộng đồng cũng được người Hội An tổ chức như: lễ cúng Cầu Bông Trà Quế (Mùng 7 tháng Giêng), lễ tế Tiền hiền Kim Bồng (12 tháng Giêng), lễ cúng Thần nông (16 tháng Giêng)… Có thể thấy, trong điều kiện thích ứng linh hoạt, an toàn mới hiện nay, Hội An đang là điểm đến được nhiều du khách quan tâm.