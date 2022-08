Gia tăng nhu cầu trải nghiệm du lịch bền vững

Khi tài nguyên phục vụ cho du lịch có hạn, cộng với việc du khách dần chú trọng về lợi ích của chuyến đi đối với cộng đồng bản địa thì du lịch bền vững trở nên phổ biến hơn.

Nhiều du khách mong muốn được hỗ trợ quá trình phục hồi và tái tạo thiên nhiên, cộng đồng địa phương trong chuyến đi. Ảnh: Q.T

Theo khảo sát của Công ty TNHH The Boston Consulting Group (BCG) tại Việt Nam (công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới), bãi biển, thiên nhiên và các thị trấn nhỏ là nhóm các điểm đến được du khách ưa chuộng nhất ở các thị trường khách quốc tế hàng đầu trên thế giới.

Có 68% du khách đang tìm kiếm các công ty cung cấp dịch vụ di chuyển và du lịch thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, 67% người tham gia khảo sát chia sẻ mong muốn được hỗ trợ quá trình phục hồi và tái tạo thiên nhiên, cộng đồng địa phương trong chuyến đi của họ.

Ông Il Dong Kwon - Giám đốc điều hành và thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH BCG Việt Nam nhận định, du lịch chăm sóc sức khỏe tăng trưởng mạnh hậu Covid-19 và sẽ trở thành xu hướng chủ đạo trong tương lai. Du lịch hướng về thiên nhiên cũng tăng trưởng mạnh mẽ và sẽ trở thành loại hình chủ đạo của phân khúc du lịch giải trí.

Là điểm đến được du khách quốc tế ưa chuộng, sau khi hoạt động du lịch quốc tế nối lại, Quảng Nam cũng đã tích cực chuyển tải thông điệp du lịch xanh đến du khách bằng nhiều sản phẩm cụ thể.

Mới đây, tại làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú (Điện Phong, Điện Bàn), những du khách quốc tế đầu tiên đã trải nghiệm chương trình quản lý rác thải nông nghiệp, nông thôn; quản lý rác thải đô thị; nông nghiệp bền vững và đời sống cư dân bản địa.

Còn ông Lê Quốc Việt - Giám đốc khách sạn Santa Sea Villa Hội An (Cẩm An, TP.Hội An) cho hay, gần đây tại Santa Sea Villa Hội An nói riêng cũng như làng chài Tân Thành nói chung rất chú ý đến việc kết hợp các trải nghiệm bền vững có lợi cho sức khỏe của du khách trong chuyến lưu trú. Cụ thể là cung cấp cho du khách dịch vụ ngâm cát vào sáng sớm để chữa một số bệnh về xương khớp, du khách rất hào hứng về trải nghiệm này.

Với sự đa dạng trong về địa hình, không gian phát triển du lịch, Quảng Nam hoàn toàn có thể cung cấp cho du khách nhiều dịch vụ trải nghiệm bền vững nương tựa vào các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, ruộng bậc thang, suối nước nóng…

Theo ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, với lợi thế đặc thù của khu vực không riêng Quảng Nam mà tất cả địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, cần đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch xanh. Du lịch xanh là xu hướng được lựa chọn tất yếu bởi nó cụ thể hóa ý thức của con người trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hóa và khôi phục đa dạng sinh học.