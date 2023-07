(QNO) - Ngày 28/7, tại TP.Seoul (Hàn Quốc), Sở VH-TT&DL Quảng Nam tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Quảng Nam tại Hàn Quốc - thị trường chiếm cơ cấu lớn nhất trong thị phần khách quốc tế của tỉnh hiện nay.

Quang cảnh chương trình giới thiệu du lịch Quảng Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Sở VH-TT&DL

Tham dự chương trình có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng; Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc Lý Xương Căn; đại diện cơ quan du lịch của TP.Osan, TP.Yongin, TP.Gwangyang cùng hơn 100 đại diện đến từ các hãng hàng không, đại lý, công ty du lịch, cơ quan báo chí tại Hàn Quốc.

Tại chương trình, ngành du lịch Quảng Nam tổ chức giới thiệu điểm đến, cập nhật thông tin, sản phẩm du lịch mới, du lịch xanh, sự kiện lễ hội đến các đối tác Hàn Quốc; tổ chức chiếu phim, trưng bày hình ảnh về văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP, đặc sản Quảng Nam.

Sự kiện cũng dành không gian để các doanh nghiệp du lịch tiếp cận, trao đổi thông tin, chào bán sản phẩm, dịch vụ du lịch, ký kết hợp tác phát triển thị trường. Giới thiệu chương trình, chính sách khai thác đường bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam nhằm kích cầu du lịch Hàn Quốc - Việt Nam nói chung và Hàn Quốc đến khu vực miền Trung nói riêng.

Chương trình có sự tham gia của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc cùng nhiều đối tác, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc. Ảnh: Sở VH-TT&DL

Chương trình giới thiệu du lịch Quảng Nam tại TP.Seoul là hoạt động lớn của ngành du lịch Quảng Nam nhằm kết nối, khôi phục lại thị trường khách quốc tế sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Đồng hành với ngành du lịch Quảng Nam tại chương trình này có 15 đơn vị, doanh nghiệp du lịch gồm: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Hoi An Express, Đảo Ký ức Hội An, Citadines Pearl Hoi An, Bellerive Hoi An Hotel & Spa, Hoiana Resort & Golf, Công ty TNHH Phú Long, Công ty TNHH Thăng Long Central...