(QNO) - Hiệp hội Du lịch Quảng Nam vừa phối hợp Công ty TNHH Du lịch Duy Nhất Đông Dương tổ chức chương trình gala chào đón và giới thiệu sản phẩm du lịch Quảng Nam đến đoàn lữ hành Philippines.

Đoàn lữ hành Philippines thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc của Nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền Hội An. Ảnh: ĐỖ HUẤN

Với tour 5 ngày 4 đêm, gần 60 đại diện lãnh đạo các công ty lữ hành Philippines đã đi tham quan và khảo sát các điểm du lịch, dịch vụ chính tại Quảng Nam và miền Trung như: Phố cổ Hội An, Khu du lịch sinh thái rừng dừa Cẩm Thanh, Khu vui chơi VinWonders Nam Hội An, Khu phức hợp du lịch - khách sạn - casino Hoiana Hotels & Resorts, Công viên Ấn tượng Hội An, show thực cảnh Ký ức Hội An.

Philippines với dân số hơn 109 triệu người, là quốc gia trong khối ASEAN rất gần gũi, thân thiện và tương đồng đời sống văn hóa với người Việt Nam. Từ ngày 7/12/2023, Hãng hàng không Cebu Pacific mở đường bay trực tiếp từ Manila, Philippines đến Đà Nẵng với tần suất 3 chuyến/tuần.

Đây là cơ hội cho các điểm du lịch tại Quảng Nam nói riêng và miền Trung nói chung giới thiệu, quảng bá sản phẩm, chuỗi dịch vụ đặc trưng cho khách du lịch Philippines thông qua các công ty lữ hành bán tour trong tương lai.