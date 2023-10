Hai khu nghỉ dưỡng ở Quảng Nam lọt tốp 15 resort hàng đầu châu Á

(QNO) - Tạp chí du lịch Condé Nast Traveler (Hoa Kỳ) vừa công bố tốp 15 khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á dựa trên phản hồi, bình chọn của độc giả trên toàn cầu đã trải nghiệm. Quảng Nam có 2 đại diện nằm trong danh sách này.

Four Season Resort The Nam Hai nằm bên bờ biển Hà My (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn). Ảnh: Q.T

Đứng thứ 7 trong danh sách trên là Four Season Resort The Nam Hai (thị xã Điện Bàn) với 96,42/100 điểm. Khu nghỉ dưỡng được mô tả rộng hơn 35ha nằm bên cạnh biển Hà My, cách Hội An 10 phút di chuyển bằng xe và được thiết kế tinh tế theo phong cách truyền thống.

Trong khi đó, Anantara Hoi An Resort (TP.Hội An) xếp ngay sau ở vị trí thứ 8 với 96,27 điểm. Theo Condé Nast Traveler, Anantara Hoi An Resort nằm bên bờ sông Hoài và là một trong những đơn vị tiên phong trong việc không sử dụng chai nước nhựa, thiết kế của khu nghỉ dưỡng này lấy cảm hứng từ kiến trúc Đông Dương cũng như trang bị các thiết bị thân thiện với môi trường.

Danh sách các khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á được Condé Nast Traveler công bố dựa trên phản hồi, bình chọn của hơn 520 nghìn độc giả trên toàn cầu.