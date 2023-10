Học làm lồng đèn Hội An lọt tốp 10 trải nghiệm thú vị nhất của du khách khi đến Việt Nam

(QNO) - Tổ chức chuyên đưa ra đánh giá về du lịch hàng đầu thế giới Tripadvisor vừa công bố tốp 10 trải nghiệm du lịch Việt Nam thú vị nhất năm 2023 trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Travelers’s Choice Best of the Best Awards.

Một người thợ làm lồng đèn Hội An. Ảnh: H.S

Theo đó, học làm lồng đèn Hội An lọt tốp 10 trải nghiệm hấp dẫn nhất của du khách khi đến Việt Nam trong năm 2023. Danh sách các trải nghiệm thú vị nhất dựa vào phản hồi từ chính các du khách đã trải nghiệm thực tế.

Trong số 10 trải nghiệm thú vị nhất với du khách khi đến Việt Nam năm 2023 theo Tripadvisor còn có việc đi xe máy từ Huế đến Hội An để chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ trên cung đường di sản này.

Một số trải nghiệm đáng chú ý cũng lọt vào danh sách này như: tham quan Hà Nội bằng xe jeep, chèo kayah ngắm vịnh Lan Hạ và vịnh Hạ Long, một ngày khám phá địa đạo Củ Chi và Đồng bằng Sông Cửu Long, một ngày khám phá Ninh Bình (xuất phát từ Hà Nội)...