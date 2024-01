(QNO) - Khi kim đồng hồ nhích đến giây phút cuối cùng của năm cũ 2023 cũng là lúc hàng nghìn du khách tràn lên sân khấu hò reo, nhảy múa trong giai điệu bất hủ của bài hát Happy New Year.

Du khách đón mừng năm mới 2024. Ảnh: K.L

Tối 31/12, tại Vườn tượng An Hội, TP.Hội An long trọng tổ chức chương trình “Hội An chào đón năm mới 2024”. Đây được xem là sự kiện văn hóa thường niên nhằm kết nối những con người từ khắp nơi trên thế giới xích lại gần nhau hơn trong thời khắc giao thừa giữa năm cũ và năm mới.

Từ 19g30 tối 31/12, khu vực sân khấu chính đã diễn ra nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ sôi động như trình diễn các ca khúc xuân, Lễ công bố Hội An gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO, mang đến cho du khách, người xem nhiều cảm xúc thú vị.

Nhiều chương trình âm nhạc sôi động đón chào năm mới 2024. Ảnh: K.L

Đặc biệt, trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, sau tiếng hô đếm ngược thời gian, giây phút mọi người chờ đợi cũng đã đến, tất cả vỡ òa hạnh phúc, nắm tay nhau chúc tụng trong giai điệu bất hủ của ca khúc Happy New Year.

Dường như không ai bảo ai, mọi người cùng tràn lên sân khấu nhảy múa, hòa mình trong tiếng nhạc sôi động của niềm vui, tình gắn kết. “Thật tuyệt vời khi được đón năm mới tại thành phố của các bạn. Hội An rất đẹp và mến khách. Đây sẽ là một kỷ niệm khó quên trong đời tôi”, Tom – du khách Mỹ nói.

Dù đã qua hơn 1 giờ sáng ngày 1/1 nhưng các du khách và người dân Hội An vẫn chưa muốn rời sân khấu, tiếng nhạc vẫn quay cuồng tiếp nối, ai cũng mong niềm vui năm mới trở nên bất tận.

[VIDEO] - Du khách nhảy múa sôi động chào đón năm mới

Trong chuỗi các hoạt động dạ hội “Hội An chào đón năm mới 2024”, từ 8 giờ 30, tại Công viên Hội An, chương trình “Hội An Youth - Coutdown Party 2024” đã mang đến những sắc màu tuổi trẻ qua các hoạt động nhảy Flashmob, dân vũ, khiêu vũ. Dịp này, Ban tổ chức cũng đã công bố các tác phẩm Cuộc thi sáng tạo video trên nền tảng TikTok; trình diễn âm nhạc điện tử…

Trước đó, Lễ hội văn hóa ẩm thực xứ Quảng lần thứ I năm 2023 “Món ngon xứ Quảng” cũng đã diễn ra tại Quảng trường Sông Hoài với các hoạt động như trình diễn chế biến món ăn, bày bán các đặc sản của Hội An và một số địa phương tại Quảng Nam, giúp mang đến nhiều trải nghiệm cho người dân, du khách trong dịp đầu năm 2024, đồng thời giới thiệu thêm về một lĩnh vực sáng tạo cùa TP.Hội An, Quảng Nam đến du khách trong và ngoài nước.