Hội An đón đoàn khách Ý "xông đất" năm 2024

(QNO) - Sáng nay 1/1, tại chùa Bà Mụ, TP.Hội An tổ chức đón đoàn khách du lịch đầu tiên trong năm mới 2024. Đoàn có 19 người đến từ Ý do Công ty Miền Á Đông (Easia Travel) kết nối.

Ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy Hội An chào đón và trao quà đoàn khách Ý. Ảnh: L.S

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An hy vọng việc đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trong năm mới dưới cơn mưa xuân sẽ mang lại nhiều điều may mắn, tươi mới cho ngành du lịch Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung trong năm 2024. Hy vọng đoàn khách sẽ tiếp tục lan tỏa vẻ đẹp của di sản Hội An sau khi về nước.

Đoàn khách đầu tiên "xông đất" Hội An chụp hình lưu niệm. Ảnh: L.S

Niềm vui của các vị khách Ý khi được chào đón nồng nhiệt. Ảnh: L.S

Bà Marina Zanchi - đại diện đoàn khách chia sẻ, bản thân rất ngạc nhiên và thích thú khi được chính quyền địa phương đón tiếp, tặng quà một cách nồng hậu cũng như sự chào đón nồng nhiệt của mọi người dân Hội An trong chuyến đi này.

[VIDEO] - Đoàn khách đến từ Ý "xông đất" Hội An năm 2024:

Việc đón đoàn khách "xông đất" đầu năm mới là sự kiện thường niên của TP.Hội An để tạo sự hứng khởi cho ngành du lịch địa phương cũng như thể hiện sự mến khách, "nhân tình thuần hậu" của đất và người Hội An. Năm ngoái, Hội An đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến từ Mông Cổ.