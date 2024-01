Hội An đông khách du lịch dịp Tết Dương lịch

(QNO) - Ngày 1/1, Tết Dương lịch năm 2024, nhờ thời tiết nắng ráo nên rất đông du khách trong nước và quốc tế tìm về TP.Hội An vui chơi, chụp ảnh và tham quan.

Các tuyến đường ở phố cổ khá đông du khách nước ngoài đi bộ. Ảnh: P.H

Theo ghi nhận vào sáng 1/1 tại các tuyến đường Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học có hàng nghìn lượt khách du lịch đang đi bộ dạo chơi, chụp ảnh. Cạnh đó, các quán cà phê, quầy bán hàng lưu niệm, quán ăn cũng chật kín cảnh du khách mua sắm, thưởng thức ẩm thực...

Khách du lịch xem nghệ nhân trình diễn làm tượng từ gốc tre. Ảnh: P.H

Dưới các bến thuyền trên sông Hoài cũng có nhiều du khách đi ghe trải nghiệm cảnh sông nước hữu tình. Khu vực Chùa Cầu nhiều du khách đứng chụp hình, tìm hiểu về kiến trúc của công trình này.

Du khách ghé mua quà lưu niệm. Ảnh: P.H

Nữ du khách Marina Zanchi (quốc tịch Ý) chia sẻ, đây là lần đầu bà đến tham quan phố cổ Hội An xinh đẹp. Bà thực sự bất ngờ trước sự đón chào của lãnh đạo và người dân nơi đây nhân ngày đầu năm mới 2024, dù trời đang mưa nhỏ. Chắc chắc sự kiện này sẽ là kỷ niệm không thể nào quên.

Không chỉ khu vực phố cổ đông khách, tại các điểm du lịch khác của Hội An như rừng dừa Bảy Mẫu, làng gốm Thanh Hà..., có tới hàng nghìn lượt khách du lịch đến trải nghiệm lắc thúng chai, xem nghệ nhân chế tác gốm...

Ông Tâm chụp hình lưu niệm cùng du khách tại khu du lịch ở rừng dừa Bảy Mẫu. Ảnh: P.H

Ông Đặng Thành Tâm - chủ khu du lịch sinh thái Thái Bình (xã Cẩm Thanh) cho biết, sáng nay 1/1, khu du lịch của ông đón khoảng 1.000 lượt khách Việt và Tây. Giá dịch vụ tham quan rừng dừa, thưởng thức ẩm thực là 250 nghìn đồng/người. "Mặc dù là ngày tết nhưng tôi không tăng giá dịch vụ, mong muốn phục vụ tốt nhất để du khách có một chuyến tham quan thú vị" - ông Tâm chia sẻ.

Du khách Việt chụp ảnh lưu niệm khi đến phố cổ Hội An. Ảnh: P.H

Theo thông tin của Trung tâm VH-TT&TT-TH Hội An, khép lại năm 2023 với nhiều thành tựu và chào đón năm mới 2024 với niềm tin về sự sáng tạo và phát triển, thành phố tổ chức sự kiện “Hội An chào năm mới 2024” diễn ra từ ngày 30/12/2023 đến hết ngày 1/1/2024 với chuỗi các hoạt động hấp dẫn như: lễ công bố “Hội An gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO”, “Hội An Youth - Coutdown Party 2024”, lễ hội văn hóa ẩm thực xứ Quảng lần thứ I năm 2023 “Món ngon xứ Quảng”, chào mừng đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ năm 2024 vào lúc 9 giờ tại Cổng chùa Bà Mụ....

Với nhiều hoạt động sôi nổi cùng việc áp dụng các công nghệ, hạn chế rác thải nhựa, đảm bảo tính thân thiện với môi trường trong tổ chức sự kiện “Hội An chào năm mới 2024” sẽ giới thiệu về một Hội An xanh, xinh đẹp, nhân tình thuần hậu và hứa hẹn sẽ đầy lạc quan hơn trong năm mới.