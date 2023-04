Hội An được The Travel bình chọn thuộc 10 điểm đến bình yên hàng đầu châu Á

(QNO) - Chuyên trang du lịch The Travel của Canada vừa xếp Hội An vào top 10 điểm đến bình yên hàng đầu châu Á. Hội An là điểm đến duy nhất của Việt Nam nằm trong danh sách này.

Phố cổ Hội An. Ảnh: Q.T

Theo mô tả của The Travel, Hội An là một đô thị cổ nằm ở khu vực ven biển với mạng lưới kiến trúc còn bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Ở đó còn tọa lạc những khu chợ đầy sắc màu cùng với các lễ hội đặc sắc diễn ra quanh năm.

Cảm giác bình yên mang lại cho du khách khi đến Hội An là tản bộ hoặc đạp xe dọc theo những con đường nhỏ trong phố cổ rợp bóng đèn lồng cùng với mái tường rêu phong. Ngoài ra, tinh hoa ẩm thực của Hội An cũng là trải nghiệm tuyệt vời khi du khách đến với phố cổ.

Những cái tên còn lại nằm trong danh sách bao gồm Koyasan (Nhật Bản), Bali (Indonesia), Penang (Malaysia), hồ Inle (Myanmar), Si Phan Don (Lào), Phuket (Thái Lan), Batad (Philippines), Siem Reap (Campuchia) và Moofushi (Maldives).