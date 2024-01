Hội An là điểm đến hàng đầu của khách du lịch bụi

Nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor vừa công bố giải thưởng thường niên Best of the Best của Travellers’ Choice, trong đó Hội An được xếp thứ 2 ở hạng mục tốp điểm đến đang trở thành xu hướng theo đánh giá của du khách. Ở hạng mục này, Việt Nam còn có một đại diện khác là TP.Hồ Chí Minh được xếp ở vị trí thứ 11.

Tripadvisor mô tả Hội An đang là điểm đến hàng đầu của khách du lịch bụi, khi đến đây du khách nên trải nghiệm dịch vụ may đo theo yêu cầu từ các cửa hiệu may lâu đời trong phố cổ. Bên cạnh đó, di sản này cũng sẽ lung linh hơn nếu du khách đến đây vào đêm 14 âm lịch hàng tháng với ánh sáng từ trăng và đèn lồng được thắp sáng khắp các ngõ ngách trong khu phố cổ.

Việc xếp hạng này dựa vào đánh giá của du khách trên khắp thế giới trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2022 đến 31/10/2023 và chỉ có khoảng 1% trong số 8 triệu hồ sơ xuất hiện trên nền tảng Tripadvisor được trao giải.