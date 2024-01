Hội An lọt tốp điểm đến tuyệt vời nhất thế giới cho kỳ nghỉ trăng mật

(QNO) - Theo danh sách 25 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới cho kỳ nghỉ trăng mật năm 2024 của Tripadvisor công bố, Hội An xếp ở vị trí thứ 2.

Đô thị cổ Hội An. Ảnh: Q.T

Theo mô tả của Tripadvisor, Hội An là một thương cảng sầm uất trong quá khứ và là điển hình về việc bảo tồn suốt thời gian dài vừa qua. Dịch vụ may đo là một điểm nhấn đặc biệt mà du khách khi đến với Hội An cần trải nghiệm.

Trong danh sách 25 điểm đến tuyệt vời nhất cho kỳ nghỉ trăng mật mà Tripadvisor công bố còn có nhiều điểm đến nổi tiếng khác như: Bali (Indonesia), Maldives, Venice (Ý), Lisbon (Bồ Đào Nha), Praha (CH Séc), Budapest (Hungary)...

Mới đây, Hội An cũng được Times Travel (Ấn Độ) xếp vào tốp 50 điểm đến đẹp nhất thế giới 2024; còn trang du lịch Travel Off Path thì xếp Hội An vào tốp 7 điểm đến thịnh hành nhất thế giới 2024.