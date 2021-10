Hội An, Mỹ Sơn được thí điểm đón khách quốc tế trong tháng 11.2021

(QNO) - Chiều nay 27.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp nghe Sở VH-TT&DL báo cáo phương án đón khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Quảng Nam mở cửa du lịch quốc tế theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu ngay trong tháng 11.2021. Các khu, điểm du lịch và cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch phục vụ đón khách quốc tế theo hình thức tour khép kín gồm: phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana, Khu nghỉ dưỡng TUI Blue Nam Hội An, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, VinWonders Nam Hội An, Vinpearl Golf Nam Hội An và một số đơn vị vận chuyển.

Trong thời gian lưu trú ở các cơ sở du lịch trên, du khách có thể tham quan phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn theo lịch trình được xây dựng cũng như di chuyển nội bộ giữa các cơ sở cung ứng dịch vụ.

Khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An đầu năm 2020. Ảnh: Q.T

Giai đoạn 2 sẽ mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê bao và quốc tế thường lệ từ tháng 1.2022. Các khu, điểm du lịch, cơ sở cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh đảm bảo điều kiện đón khách quốc tế có thể được mở rộng lựa chọn để đón khách.

Giai đoạn 3 sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách quốc tế. Thời điểm mở cửa cụ thể căn cứ vào tình hình dịch bệnh và cơ sở đánh giá kết quả đón khách 2 giai đoạn đầu.

Khu đền tháp Mỹ Sơn thí điểm đón khách quốc tế trong tháng 11.2021. Ảnh: Q.T

Lãnh đạo TP.Hội An, huyện Duy Xuyên cùng các đơn vị du lịch đề xuất cần xây dựng lịch trình, tour tuyến du lịch hợp lý, hấp dẫn và an toàn nhất có thể để tạo thuận lợi cho du khách trải nghiệm trong thời gian đến Quảng Nam.

Trong số 8 địa điểm, đơn vị được phép đón khách quốc tế trong tháng 11, hiện còn 146 người lao động chưa được tiêm vắc xin Covid-19 và 2.001 người mới tiêm 1 mũi. Hiện các đơn vị trên cần hỗ trợ khoảng 1.600 liều vắc xin để phủ vắc xin đầy đủ đón khách.

Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An - một trong các đơn vị được chọn thí điểm đón khách quốc tế trong tháng 11.2021. Ảnh: Q.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân lưu ý các cơ sở du lịch được thí điểm đón khách tích cực phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể để xử lý sự cố y tế phát sinh, đảm bảo an toàn cho du khách, cộng đồng cũng như hình ảnh du lịch Quảng Nam.

Ông Trần Văn Tân giao Sở VH-TT&DL tiếp thu tối đa ý kiến tại buổi làm việc để sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án chính thức đón khách quốc tế đến Quảng Nam cũng như hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Quảng Nam.

Trước đó, Quảng Nam được Chính phủ chọn là một trong 5 địa phương thí điểm đón khách quốc tế trong tháng 11.2021.

Khách quốc tế đến Quảng Nam phải tiêm đủ liều vắc xin được cơ quan thẩm quyền Việt Nam công nhận, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ, có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị Covid-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50 nghìn USD và phải tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành.