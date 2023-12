Hội An tổ chức nhiều hoạt động đón chào năm mới 2024

Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An cho biết, Tết Dương lịch năm 2024, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón năm mới để du khách có cơ hội tham quan, trải nghiệm.

Hoạt động “Hội An chào năm mới 2024” diễn ra từ ngày 30/12/2023 đến hết ngày 1/1/2024 với chuỗi hoạt động hấp dẫn, mang đến nhiều trải nghiệm như: lễ công bố “Hội An gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023”, dạ hội “Hội An chào năm mới 2024”, chương trình biểu diễn, giao lưu dân vũ (Vườn tượng An Hội), Hội An Youth - Countdown Party 2024 (Công viên Hội An), lễ hội văn hóa ẩm thực xứ Quảng lần thứ I năm 2023 với chủ đề “Món ngon xứ Quảng” (Quảng trường sông Hoài), lễ dâng trà mừng năm mới 2024 (đình An Hội), liên hoan nghệ thuật sinh vật cảnh Hội An lần thứ XI (Thư viện Thanh Hóa – Hội An), đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ Hội An - thành phố di sản, sáng tạo năm 2024 (Cổng chùa Bà Mụ)...

Với nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi nổi cùng việc áp dụng các công nghệ, hạn chế rác thải nhựa, đảm bảo tính thân thiện với môi trường trong công tác tổ chức, sự kiện “Hội An chào năm mới 2024” sẽ giới thiệu về một Hội An xanh sạch đẹp, nhân tình thuần hậu và hứa hẹn sẽ mở ra một năm mới tràn ngập niềm vui, sáng tạo và phát triển.