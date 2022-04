Hội An và du lịch xanh

Du lịch xanh đang dần trở thành xu hướng lựa chọn của nhiều du khách. Với tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên cùng các giá trị lịch sử, văn hóa, Hội An tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương hiệu du lịch xanh để thu hút du khách.

Du khách tham gia trải nghiệm trồng rau tại làng rau Trà Quế - Hội An. Ảnh: PHAN SƠN

Thời gian qua, cùng với nhiều hoạt động trong chương trình “Năm Du lịch quốc gia 2022” với chủ đề “Quảng Nam điểm đến du lịch xanh”, chợ phiên Hội An tại khu vực vườn tượng An Hội cũng thu hút khá đông người dân và du khách. Hưởng ứng chủ đề của Năm du lịch quốc gia, chợ phiên Hội An đã thực hiện nói không với túi ny lon.

Chị Tăng Cường Thiện, chủ gian hàng tham gia chợ phiên Hội An cho biết: “Mình rất ủng hộ chợ phiên bày bán những sản phẩm thân thiện với môi trường và không sử dụng túi ny lon. Khách tới mua hàng cũng rất thích thú với chợ phiên này”.

Từ nhiều năm trước, Hội An đã xây dựng các mô hình khá thành công như “Nói không với túi ny lon” hay bảo tồn đa dạng sinh học tại đảo Cù Lao Chàm; giảm thiểu đồ dùng bằng nhựa khó phân hủy.

Bên cạnh đó, các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch đã được nhiều du khách lựa chọn trải nghiệm. Từ nền tảng đó, đón bắt xu thế hiện nay, Hội An đang hướng tới xây dựng và phát triển mô hình du lịch xanh, góp phần nâng cao sức hấp dẫn và tính cạnh tranh của thương hiệu du lịch Hội An.

Chợ phiên Hội An nói không với túi ni lông để góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: PHAN SƠN

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An chia sẻ, thành phố đang phát triển du lịch xanh để bồi đắp cho thương hiệu du lịch Hội An, đồng thời hướng đến du lịch bền vững hơn, tái tạo tài nguyên du lịch chứ không chỉ là khai thác.

Trong đó, con người và các di sản được bảo vệ một cách tốt nhất, những sản phẩm và nguồn lợi từ du lịch cũng lại góp phần bồi đắp tài nguyên sinh thái và giữ gìn, bảo tồn các di sản.

Cùng với khai thác lợi thế sẵn có, những sản phẩm như “tour xanh”, “khách sạn xanh”, “khu nghỉ dưỡng xanh” hay “nhà hàng xanh” hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách về du lịch xanh Hội An.

Ông Nguyễn Sơn Thủy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho hay, Hiệp hội Du lịch cũng như cộng đồng du lịch Quảng Nam và Hội An đã nỗ lực xây dựng nhiều sản phẩm du lịch xanh rất cụ thể mà du khách có thể cảm nhận rõ nét giá trị và cảm xúc khi trải nghiệm tại Quảng Nam, Hội An.

TP.Hội An định hướng xây dựng và phát triển mô hình du lịch xanh dựa trên cơ sở phát huy tài nguyên văn hóa và giá trị nhân văn, kết hợp khai thác hợp lý tài nguyên sinh thái. Khách du lịch, các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương sẽ tham gia đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững.