Hội An vào tốp 10 điểm đến yêu thích trong mùa hè 2023 của khách nội địa

Nền tảng đặt phòng trực tuyến booking.com vừa công bố khảo sát mới nhất về 10 điểm đến hàng đầu được du khách nội địa yêu thích trong mùa hè 2023, trong danh sách này có đô thị cổ Hội An.

Theo khảo sát này, Đà Nẵng là điểm đến được tìm kiếm và đặt phòng nhiều nhất với điểm nhấn thu hút khách là lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Các điểm đến khác nằm trong tốp 10 bao gồm: Nha Trang, Phú Quốc, TP.Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Hà Nội, Hạ Long, Huế, Vũng Tàu.

Du lịch biển vẫn là xu hướng hàng đầu khi các thành phố ven biển luôn nhận số lượng đặt phòng hơn 50%. Được biết, vào năm 2022 Hội An không có tên trong danh sách này.

* Tạp chí du lịch Travel & Leisure ấn bản Đông Nam Á, Hong Kong và Macao vừa công bố tốp 10 “Vietnam Upcountry Hotels”, tức tốp 10 khách sạn nằm ở khu vực ngoại ô, xa trung tâm hoặc điểm du lịch nổi tiếng đáng để tận hưởng kỳ nghỉ thư thái nhất Việt Nam.

Và Anantara Hoi An Resort đã được xếp thứ 2 trong danh sách này. Các khách sạn được gọi tên phải đáp ứng tiêu chí gần gũi thiên nhiên, có các hoạt động ngoài trời, trải nghiệm không khí thư giãn và gần các điểm tham quan thiên nhiên.

Anantara Hoi An Resort nằm ở bên dòng sông Hoài thơ mộng là một trong những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp bậc nhất ở đô thị cổ Hội An. Ngoài Anantara Hoi An Resort, các khách sạn còn lại nằm trong danh sách tọa lạc ở Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Huế, Sa Pa, Ninh Thuận và Mai Châu (Hòa Bình). Danh sách này nằm trong khuôn khổ giải Luxury Awards Asia Pacifif 2023 và là năm đầu tiên Travel & Leisure tổ chức trao giải này.