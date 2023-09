Hơn 165 nghìn lượt khách đến Quảng Nam dịp lễ Quốc khánh 2023

(QNO) - Thông tin từ Sở VH-TT&DL, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay ước tính có hơn 165 nghìn lượt khách tham quan, lưu trú tại các điểm đến trên địa bàn Quảng Nam.

Du khách tham quan Rừng dừa Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An). Ảnh: QUỐC TUẤN

Trong số này có hơn 116 nghìn lượt khách tham quan và hơn 49 nghìn lượt khách lưu trú trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Trong đó, có hơn 46,5 nghìn lượt khách quốc tế tham quan và lưu trú tại Quảng Nam.

So với dịp Quốc khánh năm 2022, năm nay lượng khách đến Quảng Nam giảm nhẹ, đạt khoảng 87% so với cùng kỳ. Dù vậy, một tín hiệu tích cực là lượng khách quốc tế đã tăng 146% so với cùng kỳ.

Dù lượng khách giảm nhẹ so với dịp Quốc khánh năm 2022 nhưng khách quốc tế đến Quảng Nam dịp này đã tăng 146% so với cùng kỳ. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn vẫn là hai địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất khi đến Quảng Nam. Bên cạnh đó, các điểm đến như Cù Lao Chàm, khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh... cũng đón một lượng khách tương đối lớn.

Lượng khách đến Quảng Nam ở kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay tập trung chủ yếu vào 2 ngày đầu tiên (tức ngày 1 và 2/9) với tổng lượng khách tham quan, lưu trú đạt hơn 120 nghìn, ước đạt đến 75% tổng lượng khách toàn dịp lễ đến Quảng Nam.