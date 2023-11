Khách nước ngoài cảm nhận về xứ Quảng

(VHQN) - Du lịch xứ Quảng ở đây là chuyến đi đến Đà Nẵng và Quảng Nam trong một tour du lịch của du khách. Bởi lẽ, có rất ít du khách khi book tour đến miền Trung Việt Nam mà chỉ đến một trong hai nơi: Quảng Nam hoặc Đà Nẵng.

Du khách thăm Khu di tích Mỹ Sơn. Ảnh: Trân Huyền

Bởi hai địa phương này “sát vách” nhau, thuận tiện cho lưu trú và di chuyển; sản phẩm du lịch có thể bổ túc cho nhau, khiến cho chuyến du lịch xứ Quảng này trở nên đầy đủ, trọn vẹn. Nhờ đó, du khách có thể khám phá các loại hình: du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch nông thôn, du lịch ẩm thực, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm… trong khoảng 3 - 5 ngày và chỉ phải dịch chuyển trong một khu vực có bán kính chưa tới 50km.

Đi đâu và làm gì?

Phần lớn du khách đến từ châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông và Nhật Bản đều hứng thú với các bãi biển ở Đà Nẵng và Quảng Nam mà họ gọi là “thiên đường giữa mùa hè” như: Mỹ Khê, Non Nước, An Bàng…, với những đánh giá 5 sao kèm lời bình luận: “Bãi biển tuyệt đẹp, cát trắng mịn và nước biển không thể trong xanh hơn”.

Du khách đến từ các nước này cũng yêu thích các tour du lịch văn hóa, du lịch nông thôn… đi thăm các di tích lịch sử, địa chỉ văn hóa ở Đà Nẵng (Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng, Bà Nà Hills…) và Quảng Nam (phố cổ Hội An, Khu di tích Mỹ Sơn, làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà…).

Những gợi ý thú vị Từ tổng hợp ChatGPT mà tôi được biết rằng, du khách khen ngợi và ưa chuộng city tour ở Đà Nẵng vì tour này cung cấp cho du khách cái nhìn tổng quan về thành phố này trong một thời gian vừa đủ, giới thiệu những nét đặc sắc nhất của Đà Nẵng: di tích lịch sử quan trọng, bãi biển đẹp, biểu tượng của thành phố, đặc sản ẩm thực và người dân hiếu khách. Từ ChatGPT, tôi cũng biết mong muốn của du khách là được đi tới các chợ địa phương để mua nguyên liệu và tham gia nấu ăn trong các tour du lịch ẩm thực ở Hội An; được ở lại qua đêm trong Khu di tích Mỹ Sơn, thưởng thức những điệu múa Chăm và tham gia những nghi lễ mà hậu duệ của những chủ nhân khu đền tháp thực hành trong những dịp lễ trọng… Có thể đây là những gợi ý hay để ngành du lịch Đà Nẵng và Quảng Nam tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, đáp ứng nhu cầu của du khách đến với xứ Quảng trong thời gian tới.

Trong khi đó, du khách đến từ các nước châu Á như: Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ… thì quan tâm nhiều hơn đến du lịch nghỉ dưỡng và du lịch ẩm thực. Họ đặc biệt ưa thích mua sắm ở các chợ địa phương: chợ Hàn, chợ Cồn (Đà Nẵng), chợ Hội An, mua sắm ở các cửa hàng bán đồ thủ công truyền thống và hàng may mặc.

Một du khách Hàn Quốc còn cho các đồng hương lời khuyên: “Đồ may sẵn dành cho các cặp đôi và cả gia đình được bán rất nhiều và rất rẻ ở chợ Hàn và các kios ở Đà Nẵng. Còn nếu muốn may đồ vest thì nên đến hai con phố cổ nằm sát bờ sông Hội An. Họ may nhanh, đẹp và giá cả phải chăng”.

Trong khi một du khách Trung Quốc thì viết: “Bột đậu xanh và miến dong ở các chợ tại Hiện Cảng (Đà Nẵng) và Hải Phố (Hội An) chất lượng rất tốt. Thơm và ngon”.

Họ rất thích thưởng thức các món ăn xứ Quảng, đặc biệt là các món nướng hải sản ở các nhà hàng ven biển Đà Nẵng; các món ăn truyền thống như mỳ Quảng, bún chả cá, cao lầu, bánh xèo, cơm gà và… bánh mì Phượng.

Các lễ hội ở xứ Quảng cũng là lý do để du khách nước ngoài tìm đến để tham quan, chiêm bái, thưởng ngoạn. Trong đó, các lễ hội truyền thống và sự kiện văn hóa hàng năm như: tế thu, lễ hội đèn lồng, lễ hội cầu mùa, Tết Trung thu… ở Hội An; lễ cầu ngư, lễ Phật đản, cuộc thi pháo hoa quốc tế… ở Đà Nẵng, là những lễ hội luôn được nhắc đến trong các bài review về du lịch xứ Quảng. Nhiều du khách xem các lễ hội này là sự kiện mà họ muốn trải nghiệm khi đặt chân đến nơi này trong các kỳ nghỉ của mình.

Mua sắm trang phục ở những cửa hàng may đo là một trong những thú vui của du khách khi du lịch Hội An.

Cảm nhận và mong đợi

Trong nhận xét của hầu hết du khách từng du lịch xứ Quảng, thì đây là điểm đến đẹp, thú vị, an toàn và thân thiện.

Phần lớn du khách đến Đà Nẵng lần đầu đều ngạc nhiên khi nhận ra đây là một thành phố hiện đại, sạch đẹp. Một tờ báo đã trích đăng ý kiến của Lim Yeong-jin, một người Hàn Quốc: “Tôi sang Đà Nẵng từ năm 2012, thời điểm đó không có nhiều người Hàn Quốc như bây giờ.

Thời điểm đó trong mắt nhiều người Hàn Quốc có quan niệm Việt Nam là nơi kém phát triển. Nhưng khi vừa đặt chân đến Đà Nẵng, tôi hết sức ngạc nhiên với hình ảnh năng động của thành phố này. Giống như Busan, Đà Nẵng cũng là thành phố biển nhưng bãi tắm ở đây sạch và nước biển trong hơn”.

Một góc phố cổ Hội An. .

Bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) thường được du khách mô tả là một trong những bãi biển đẹp nhất mà họ từng thấy. Họ khen ngợi cát trắng mịn, nước biển trong xanh và không gian thoải mái cho việc nghỉ ngơi, thư giãn. Cầu Rồng được du khách xem là một trong những biểu tượng của Đà Nẵng. Họ thường ấn tượng bởi thiết kế độc đáo của cây cầu và sự thay đổi màu sắc vào ban đêm.

Trong khi đó, nhiều du khách đánh giá Hội An “là một trong những điểm đến tuyệt vời nhất ở Việt Nam”, bởi sự cổ kính của kiến trúc, không gian tĩnh lặng và ánh đèn lộng lẫy lúc đêm về.

Rupali Dean viết về Hội An trên tờ Indian Express: “Đi bộ hoặc đạp xe dạo quanh phố cũng được xem là cách đơn giản nhất để khám phá phố cổ. Đi bộ qua các con phố, hòa mình vào nhịp sống chậm lại được xem là những điều tuyệt vời nhất khi trải nghiệm ở đây”, và xem Hội An là một trong những điểm đến quyến rũ nhất tại Việt Nam.

Còn Khu di tích Mỹ Sơn thì được coi là “một địa điểm lưu giữ những điều kỳ bí của một vương quốc cổ xưa với những tòa tháp cổ có giá trị lịch sử và chịu ảnh hưởng của văn hóa và nghệ thuật Hindu”.

Rất nhiều du khách ngoại quốc rất tò mò về “tình cảnh” của Đà Nẵng, Hội An và Mỹ Sơn sau đại dịch COVID-19. Nhiều comment “lo lắng” về tình trạng “hoang vắng” du khách trong thời gian diễn ra đại dịch và hỏi nhau: “Liệu du lịch ở nơi này đã kịp hồi sinh hay chưa?” và bày tỏ: “Tôi mong được trở lại nơi này để đi bộ giữa những con phố có các vách nhà màu vàng đặc trưng, đạp xe giữa những cánh đồng ngai ngái mùi khói chiều và thưởng thức những món ăn truyền thống ở đây”.