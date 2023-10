Khẩn trương xử lý dứt điểm những tồn tại gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch tại Hội An

Kiểm tra môi trường du lịch tại Hội An

QUỐC HẢI | 04/11/2022 - 08:15

Sở VH-TT&DL vừa tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại TP.Hội An về công tác quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách; chấn chỉnh, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện tốt các quy định của Nhà nước nhằm đảm bảo môi trường du lịch an toàn và khai thác, phát triển du lịch bền vững tại các khu, điểm du lịch.