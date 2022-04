Khởi động lại thị trường khách quốc tế

(QNO) - Khách quốc tế đã quay lại Hội An, mở ra kỳ vọng về sự phục hồi các thị trường khách nước ngoài truyền thống.

Đoàn du khách Hoa Kỳ tham quan nhà cổ Tấn Ký (Hội An) ngày 5.4. Ảnh: V.L

Kỳ vọng hồi sinh du lịch

Ngày 5.4, đoàn du khách Hoa Kỳ đặt chân đến Hội An, trở thành những vị khách nước ngoài đầu tiên trở lại Quảng Nam kể từ khi đường bay quốc tế mở trở lại vào ngày 15.3. Đây cũng là đoàn khách quốc tế thứ hai đến Quảng Nam sau hơn 2 năm du lịch đứt gãy do dịch Covid-19 (trước đó ngày 17.11.2021 gần 150 khách quốc tế đến lưu trú tại Hoiana).

Trong ngày đầu tiên ở Quảng Nam, đoàn du khách Hoa Kỳ được hướng dẫn tham quan Khu đền tháp Mỹ Sơn (Duy Xuyên) và một số điểm du lịch trong phố cổ Hội An như Chùa Cầu, hội quán Phúc Kiến, nhà cổ Tấn Ký, làng gốm Thanh Hà; mua sắm hàng lưu niệm, đặt may trang phục tại cửa hàng thời trang Yaly… Các thành viên trong đoàn đều thoải mái và ấn tượng với sự đón tiếp của người dân địa phương.

Du khách mua hàng lưu niệm trong ngày trở lại Hội An. Ảnh: V.L

Theo bà Trịnh Diễm Quỳnh - Tổng Giám đốc Công ty May thời trang Yaly, đoàn khách quốc tế quay lại Hội An ngày 5.4 là sự kiện đáng nhớ đối với bà và nhân viên công ty. “Nghe tin khách ghé Yaly, tất cả nhân viên ai cũng vui và hồi hộp. Bản thân tôi cũng rất phấn khởi vì Hội An đã bắt đầu có khách nước ngoài, đồng nghĩa hoạt động kinh doanh những ngày tới tốt hơn” - bà Trịnh Diễm Quỳnh nói.

Dù số lượng không lớn (56 người) và chỉ ở lại Hội An 3 ngày nhưng đoàn khách này được nhiều doanh nghiệp đánh giá là cột mốc quan trọng, mở ra kỳ vọng mới cho hoạt động du lịch inbound (khách nước ngoài đến Việt Nam, Việt kiều) diễn ra thường xuyên hơn thời gian tới.

Đoàn khách Hoa Kỳ tham quan Mỹ Sơn. Ảnh: BQL Mỹ Sơn

Trước đó ngày 3.4, Đà Nẵng cũng đón 34 vị khách quốc tế đầu tiên. Đây là đoàn famtrip từ Thái Lan sang khảo sát du lịch 3 địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Sơn Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Duy Nhất Đông Dương (Hội An) chia sẻ, ông rất vui mừng khi đón 34 vị khách này và dự kiến ngày 10.3 tới, công ty tiếp tục đón đoàn 30 khách Thái Lan đến Đà Nẵng tham quan miền Trung, trong đó có Hội An. “Hy vọng đây là tiền đề tốt cho sự phục hồi của thị trường khách quốc tế” - ông Nguyễn Sơn Thủy bày tỏ.

Cùng với chính sách mở lại đường bay quốc tế trong điều kiện bình thường mới, từ cuối tháng 3 một số đoàn famtrip, presstrip nước ngoài cũng đến Đà Nẵng, Hội An tìm hiểu, quảng bá, kết nối du lịch miền Trung, mở ra kỳ vọng về sự hồi sinh ngành du lịch Quảng Nam đối với các thị trường khách nước ngoài trong những tháng còn lại của năm 2022.

[CLIP] - Đoàn du khách Hoa Kỳ tham quan phố cổ Hội An:

Your browser does not support the video tag.

Triển khai nhiều giải pháp

Với lợi thế về văn hóa, di sản, đặc biệt là du lịch xanh, Quảng Nam được đánh giá là điểm đến phù hợp tâm lý khách quốc tế. Trước dịch Covid-19, tỷ lệ khách quốc tế tham quan, lưu trú Hội An chiếm 50 - 70% tổng lượng khách du lịch. Thậm chí tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, từ năm 2019 trở về trước khách quốc tế mua vé tham quan chiếm hơn 80%.

Theo ông Nguyễn Sơn Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Duy Nhất Đông Dương, yếu tố quan trọng nhất giúp khách quay lại miền Trung chính là việc mở lại các đường bay thương mại quốc tế. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một lợi thế, để phục hồi hoàn toàn thị trường khách quốc tế còn phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài, nhất là quan điểm chống dịch của các quốc gia.

Phục hồi thị trường khách quốc tế được xem là mục tiêu quan trọng của ngành du lịch Quảng Nam. Ảnh: V.L

“Hiện nay, người Thái Lan du lịch ra nước ngoài khi về phải cách ly 1 ngày, Đài Loan hay Hàn Quốc cũng đều vướng các thủ tục visa; còn một số nước châu Âu, Bắc Mỹ thì đường bay thẳng trực tiếp đến Việt Nam chưa mở hẳn, hầu hết phải quá cảnh tại Singapore và Bangkok (Thái Lan) nên tôi nghĩ trong thời gian ngắn hạn khách nước ngoài vào Việt Nam chưa thể nhiều được” - ông Nguyễn Sơn Thủy phân tích.

Ông Thủy dự đoán phải đến năm 2023 thị trường khách quốc tế mới có thể ổn định hoàn toàn. Còn theo bà Trịnh Diễm Quỳnh - Tổng Giám đốc Công ty May thời trang Yaly, từ nay đến cuối năm 2022 chỉ cần khách quốc tế quay lại đạt 40 - 50% so với thời điểm trước dịch đã là thành công.

[CLIP] - Khách quốc tế tham quan phố cổ ngày 5.4:

Your browser does not support the video tag.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL khẳng định, phục hồi thị trường khách quốc tế được xác định là mục tiêu quan trọng mà ngành du lịch hướng tới, và Quảng Nam đang quyết tâm với mục tiêu này. Thời gian qua, sở triển khai rất nhiều giải pháp đồng bộ từ kiểm soát dịch, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đến kích cầu, phát triển du lịch, giới thiệu các sản phẩm mới… Trong đó, việc đăng cai Năm du lịch quốc gia 2022 và phát triển du lịch xanh là yếu tố nổi bật giúp quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch Quảng Nam đến du khách gần xa.

Nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh, du lịch Quảng Nam ra nước ngoài cũng được triển khai quyết liệt. Dự kiến tháng 4 này Quảng Nam sẽ mở văn phòng xúc tiến du lịch tại London (Anh), tiếp đến tháng 9 sẽ mở văn phòng tại Melbourne (Úc). Trước đó, Quảng Nam cũng tham gia Hội nghị giới thiệu du lịch Quảng Nam tại Dubai (UAE) hướng tới kết nối thị trường khách Trung Đông giàu tiềm năng.

“Để thu hút khách quốc tế, chúng tôi xác định việc hợp tác với các hãng hàng không là rất quan trọng. Hiện tại, Quảng Nam đã hợp tác với Hãng hàng không Vietnam Airline, sắp tới cũng sẽ tiếp tục ký kết với các hãng hàng không khác, qua đó mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy đa dạng hóa thị trường khách quốc tế đến Quảng Nam” - ông Nguyễn Thanh Hồng thông tin.