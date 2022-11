Kiểm tra môi trường du lịch tại Hội An

Sở VH-TT&DL vừa tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại TP.Hội An về công tác quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách; chấn chỉnh, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện tốt các quy định của Nhà nước nhằm đảm bảo môi trường du lịch an toàn và khai thác, phát triển du lịch bền vững tại các khu, điểm du lịch.

Ảnh: QH

Đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Công an tỉnh, các sở TN-MT, Công Thương, GTVT, LĐ-TB&XH, Y tế, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đã làm việc với UBND TP.Hội An, Ban Chấp hành Hội Du lịch Cù Lao Chàm, Ban Quản lý du lịch Cẩm Thanh, Văn phòng Hướng dẫn tham quan TP.Hội An và kiểm tra thực tế tại các điểm đến.

Nội dung kiểm tra gồm việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, các quy định về bảo vệ môi trường du lịch; chất lượng, phương tiện vận chuyển khách; công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy phục vụ du lịch.

Bên cạnh đó, kiểm tra thực hiện các quy định về việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, hàng giả, hàng kém chất lượng; kiểm tra quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch COVID-19; hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm tại các điểm du lịch; xử lý tình trạng người hành khất, ăn xin, đeo bám khách du lịch…