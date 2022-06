Kỳ vọng "Đêm Hoài giang"

TP.Hội An vừa giới thiệu đến du khách chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian chủ đề “Đêm Hoài giang”, một sản phẩm du lịch mới với kỳ vọng thu hút du khách trở lại với phố cổ.

Trình diễn thực cảnh, một thực nghiệm thành công của Hội An. Ảnh: Q.H

Tổ chức vào Đêm phố cổ, buổi trình diễn nghệ thuật dân gian “Đêm Hoài giang” tại Hội An mang đến cho du khách rất nhiều loại hình nghệ thuật dân gian trong không gian trên bến, dưới thuyền của dòng sông Hoài thơ mộng.

Người xem như bước vào thế giới đa âm, đa sắc của sinh hoạt cộng đồng vốn đã diễn ra nơi phố Hội hàng mấy trăm năm qua. Khoảng cách giữa sự trình diễn và đời sống thực dần thu hẹp bằng vẻ đẹp của lao động và tình yêu quê hương, xứ sở.

Lần đầu tiên đến với phố cổ Hội An và được dự xem chương trình nghệ thuật “Đêm Hoài giang”, bà Nguyễn Thị Liên - du khách đến từ Bắc Giang chia sẻ: “Lần đầu đến Hội An, tôi thấy phong cảnh ở đây quá đẹp, con người thì thân thiện, chương trình nghệ thuật thì rất đặc sắc, rất lung linh và giàu cảm xúc”.

Còn ông Nguyễn Văn Phúc - du khách đến từ tỉnh Phú Thọ nói, được hưởng thụ không gian tuyệt vời tại phố cổ Hội An và dự xem “Đêm Hoài giang” là một niềm hạnh phúc.

“Bây giờ tôi mới có cơ hội vào Hội An, và nhận ra thực tế Hội An còn đẹp hơn sách vở đã giới thiệu. Xem một chương trình nghệ thuật trên sông như thế này chỉ thấy sự tuyệt vời. Hội An thơ mộng và quyến rũ!”.

Du khách thưởng lãm chương trình nghệ thuật “Đêm Hoài giang“. Ảnh: Q.H

Là người Hội An hay du khách đến từ các nơi đều rất thích thú với chương trình nghệ thuật này, bởi trước hết, chương trình mang đậm bản sắc văn hóa địa phương và đó là đặc trưng trong các chương trình nghệ thuật của Hội An.

“Đêm Hoài giang” có 3 phần mang các chủ đề “Tương phùng - Giao duyên”, “Sắc màu Hoài giang” và “Trăng nước Hoài giang”, với khoảng 50 diễn viên của Đội Nghệ thuật Trung tâm VH-TT&TT-TH cùng các nghệ nhân người Hội An trình diễn.

Ths. Phùng Tấn Đông cho rằng, trình diễn thực cảnh là một câu chuyện rất khó nhưng Hội An đã bước đầu thành công với chương trình nghệ thuật này.

“Chương trình thực cảnh mô phỏng rất nhiều loại hình dân gian như hò khoan, hò chèo thuyền, sự giao đãi nam nữ trên sông kết hợp dân ca bài chòi của miền Trung với chất thể hiện rất đặc biệt của người Hội An.

Một chương trình tổng thể kết hợp với nghệ thuật lồng đèn thắp sáng, bối cảnh phố phường sông nước, sinh hoạt cổ truyền được tái hiện sinh động, đó là thành công bước đầu” - Ths. Phùng Tấn Đông nhìn nhận.

Hội An có rất nhiều lễ hội dân gian, lễ hội truyền thống, chính vì thế, trong thực hành nghệ thuật của Hội An hôm nay và tương lai luôn lấy văn nghệ dân gian làm nền tảng.

“Hiện nay, thành phố đang tập trung xây dựng các chương trình, sự kiện để phục vụ cho các hoạt động kích cầu trong Năm du lịch quốc gia. Chúng tôi nỗ lực xây dựng các sản phẩm du lịch cũng như sản phẩm văn hóa nghệ thuật để phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng lãm của du khách.

Từ những giá trị văn hóa truyền thống, chúng tôi đã sáng tạo nên các sản phẩm mới như Đêm Hoài giang, Đêm Hội An,… qua đó giới thiệu cho bạn bè, du khách những sản phẩm độc đáo, riêng có của Hội An” - Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm VHTT&TTTH TP. Hội An nói.

Dù mới bước đầu trình diễn thực cảnh, nhưng chương trình trình diễn nghệ thuật “Đêm Hoài giang” là một thực nghiệm thành công của Hội An. Sau sự im ắng của các loại hình, sự kiện nghệ thuật do tác động của đại dịch Covid-19, “Đêm Hoài giang” là một bước khởi động nhằm dần khôi phục không khí lễ hội tại một thành phố du lịch như Hội An. Thời gian đến chương trình nghệ thuật này sẽ không chỉ tổ chức trong các Đêm phố cổ mà sẽ trình diễn thường xuyên hơn để phục vụ du khách.