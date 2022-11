Làm gì để du khách thoải mái như ở nhà?

Dịch bệnh COVID-19 khiến kế hoạch phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 thời gian qua gặp nhiều lực cản.

Phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng với logo “Thoải mái như ở nhà” được phát động từ năm 2019 nhưng thời gian qua gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Q.T

Chuyển động bước đầu

Do dịch COVID-19, lượng khách ở tất cả điểm đến trên địa bàn tỉnh giảm sâu. Hai năm qua, TP.Tam Kỳ chủ yếu tập trung tổ chức một số sự kiện nhằm duy trì hoạt động du lịch như: lễ hội “Tam Kỳ - mùa hoa sưa”, Tuần du lịch biển Tam Thanh, Tuần du lịch trải nghiệm địa đạo Kỳ Anh - Bãi Sậy sông Đầm…

UBND tỉnh vừa tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Theo đó, tỉnh đã chọn 4 địa phương trọng điểm về phát triển du lịch gồm: Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn, Duy Xuyên để triển khai thực hiện dự án “Thoải mái như ở nhà - Comfort as home” đến năm 2025. Ở giai đoạn tiếp theo, Quảng Nam sẽ tiếp tục nhân rộng dự án này trong toàn tỉnh, nhất là tại các khu, điểm du lịch đã thu hút được nhiều du khách.

Tại các sự kiện này, ngoài nhà vệ sinh di động và các hộ có cung cấp dịch vụ du lịch cộng đồng thì sự tham gia tích cực của hàng chục hộ dân khác đã góp phần tạo ra sự thoải mái cho du khách trong chuyến du lịch. Cũng do nguyên nhân từ dịch bệnh mà việc triển khai nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn tại làng du lịch cộng đồng Triêm Tây (Điện Bàn) với sự hỗ trợ của một doanh nghiệp đã bị ách tắc, chưa thể kết nối lại.

Tại Hội An, phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng với logo “Thoải mái như ở nhà” được UBND TP.Hội An phát động đến các cơ sở kinh doanh du lịch dịch vụ từ năm 2017. Đến trước khi dịch COVID-19 bùng phát, có 58 cơ sở tham gia phong trào này trên địa bàn thành phố. Đối với nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ du khách, UBND TP.Hội An cũng đã cố gắng đẩy mạnh xã hội hóa, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các đơn vị có mối quan hệ hữu nghị.

Mới nhất, vào tháng 8/2022, Hội An đã khai trương nhà vệ sinh công cộng tại Quảng trường Sông Hoài do Công ty Takara (Nhật Bản) tài trợ. Đơn vị này trước đó cũng đã hỗ trợ địa phương xây dựng nhà vệ sinh tại công viên Kazik, công viên Đồng Hiệp. Ở thời điểm không có dịch bệnh COVID-19, các nhà vệ sinh này đã giúp giải quyết nhu cầu cho trên dưới 1 nghìn lượt khách mỗi ngày.

Tiếp tục cải thiện

Dịch bệnh là lực cản lớn nhất khiến hầu hết điểm đến đã khảo sát để thực hiện xã hội hóa việc xây dựng nhà vệ sinh công cộng bị trì hoãn. Trong đó, đến nay một số điểm vẫn vắng bóng du khách như Bãi Sậy sông Đầm (Tam Kỳ); làng du lịch cộng đồng Triêm Tây, tháp Bằng An (Điện Bàn); làng du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu, làng du lịch sinh thái cộng đồng Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên)…

Nhà vệ sinh công cộng tại Quảng trường Sông Hoài do Công ty Takara (Nhật Bản) tài trợ được khai trương vào tháng 8/2022.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, nhìn chung kế hoạch đã giúp tạo sự chuyển biến về nhận thức trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, góp phần phát triển kinh tế du lịch. Trong đó, bước đầu tạo được sự đồng thuận cao trong việc phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh để phục vụ du khách, mở ra tín hiệu tích cực trong phát triển du lịch xanh và bền vững thời gian đến.

Theo quy định của Tổng cục Du lịch, vẫn còn khá nhiều điểm du lịch trên địa bàn tỉnh cần phải xây dựng nhà vệ sinh công cộng để phục vụ nhu cầu của du khách. Trong đó, tại Hội An có 5 điểm, Tam Kỳ có 3 điểm, Điện Bàn có 4 điểm và Duy Xuyên có 2 điểm. Đối với các điểm đến dự kiến xây dựng nhà vệ sinh công cộng theo quy định, các địa phương đều cố gắng lồng ghép triển khai.

Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho hay, việc xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại các điểm đến trên sẽ tích hợp cùng vào khu nhà đón tiếp du khách. Thành phố đã xây dựng kế hoạch này trong Đề án phát triển du lịch thành phố giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.