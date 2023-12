Lễ công bố "Khách sạn không rác thải nhựa" - Silk Sense Hoi An River Resort được vinh danh sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2023

(QNO) - Ngày 22/12, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức trao danh hiệu 12 sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2023 có sự phối hợp của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, và Lễ công bố "Khách sạn không rác thải nhựa" đầu tiên của Việt Nam - Khu nghỉ dưỡng Silk Sense Hoi An River Resort, tại Hội An được chọn vinh danh.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam - Vũ Thế Bình (bên phải) trao bằng vinh danh sự kiện du lịch tiêu biểu cho chủ đầu tư Silk Sense Hội An River Resort. Ảnh: CTV

Theo đó, Lễ công bố "Khách sạn không rác thải nhựa" do Silk Sense Hội An River Resort (phường Cẩm An, TP.Hội An) tổ chức vào tháng 9/2023 đã được chọn là một trong 12 sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2023.

Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đây lần đầu tiên tại Việt Nam có một khách sạn không rác thải nhựa. Thời gian qua, khu nghỉ dưỡng Silk Sense Hội An River Resort đã tích cực, chủ động hưởng ứng lời kêu gọi của Hiệp hội Du lịch Việt Nam về việc cùng chung tay góp sức vì mục tiêu du lịch không rác thải nhựa ở Việt Nam.

Lễ công bố là một hành động cụ thể của doanh nghiệp, có ý nghĩa lớn đối với việc tạo sức lan tỏa cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch không chỉ ở TP.Hội An mà trên địa bàn cả nước về quyết tâm thực hiện phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh đại diện 12 sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2023. Ảnh: CTV

Được biết, Silk Sense Hoi An River Resort đã theo đuổi hành trình bảo vệ môi trường ngay từ khi ra đời, thể hiện bằng cách sử dụng những vật liệu thân thiện môi trường trong thiết lập kết cấu.



Ngoài ra, đơn vị sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm biến tần và làm ra nước nóng. Từ hồ bơi muối khoáng, chai nước Kangen, vườn rau hữu cơ hỗ trợ sức khỏe du khách, kể cả từ vật dụng cá nhân nhỏ nhất trong từng căn phòng cũng chỉ sử dụng các thiết bị thân thiện với môi trường... đảm bảo không gây ảnh hưởng môi trường.

Các sự kiện còn lại được Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh bao gồm: Chương trình "Du lịch Việt Nam - Vietnam Traveller" phát sóng trên kênh VTV1, Hội nghị "Các giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam", Lễ hội Bánh mì lần thứ nhất năm 2023 tại TP.Hồ Chí Minh, Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2023 với chủ đề "Du lịch Văn hóa", Chương trình Lựa chọn và công bố 53 điểm du lịch tiêu biểu của Đồng bằng sông Cửu Long tại Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long, Sự kiện công bố Kế hoạch hành động của Hiệp hội Du lịch Việt Nam triển khai Nghị quyết số 82 của Chính phủ, Sự kiện Ngày hội du lịch Đà Nẵng, Lễ hội Rạng danh văn hóa ẩm thực Việt tại TP.Hồ Chí Minh nhân ngày Đầu bếp thế giới 20/10, Tour "Theo dấu chân Phật Hoàng Trần Nhân Tông" - trong tuyến du lịch văn hóa Hà Nội - Bắc Giang, Tour xe đạp: Đêm Thăng Long - Hà Nội, Tour làng cá Gỗ - Sau ánh hào quang tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.