Lưu trú du lịch dè dặt mở cửa

Dù khá trầm lắng nhưng một số cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã mở cửa trở lại sau khi dịch bệnh cơ bản được khống chế.

Các cơ sở lưu trú kỳ vọng dịch bệnh ở các tỉnh, thành lân cận sẽ sớm được kiểm soát để thu hút được một lượng đáng kể khách nội địa từ các địa phương này. Ảnh: Q.T

Khó khăn mùa thấp điểm

Bắt đầu vào mùa cao điểm khách nội địa (khoảng từ dịp lễ 30.4 và 1.5) thì dịch bệnh bùng phát khiến hàng trăm đơn vị du lịch buộc phải tạm ngừng hoạt động từ đầu tháng 6. Mặc dù dịch bệnh cơ bản được khống chế nhưng bây giờ đã đầu tháng 10, là thời gian thấp điểm của thị trường khách nội địa kể cả khi chưa xuất hiện dịch Covid-19.

Ghi nhận tại Hội An trong những năm 2018 - 2019, công suất phòng phục vụ khách vào mùa mưa chỉ khoảng 30%, có khách sạn hầu như vắng khách mặc dù lúc đó mỗi năm Hội An đón hàng triệu khách quốc tế lẫn nội địa. Hiện nay, trên địa bàn TP.Hội An, khách lưu trú chủ yếu vẫn là khách đang cách ly y tế tại gần 20 khách sạn.

Hiện tại, chỉ có vài chục cơ sở trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động thường xuyên thông qua việc cho người nước ngoài tại Việt Nam thuê lưu trú dài hạn, còn lại hầu như vẫn chưa mở cửa.

Bà Phạm Thị Linh Chi - Chủ tịch Chi hội Homestay & Villas (Hiệp hội Du lịch Quảng Nam) thông tin, tình hình hoạt động lưu trú vẫn khá trầm lắng. Bên cạnh đó, dự báo tình hình khách lưu trú trong mùa mưa này không mấy khả quan nên nhiều đơn vị từ cao cấp đến phổ thông dự kiến phải chờ đến cuối năm mới mở cửa trở lại.

“Chúng tôi đang chờ quy định cụ thể về việc đón khách đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về y tế để có thể mở cửa trở lại phục vụ khách, trước hết là khách nội tỉnh cũng như thị trường Đà Nẵng” - bà Chi nói.

Bà Đặng Thị Triều Vân - Giám đốc quản lý Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh, Chi hội trưởng Chi hội du lịch phía nam (Hiệp hội Du lịch Quảng Nam) cho hay: “Như mọi năm thì thời điểm này khách sạn cũng có rất ít khách vì mưa bão kéo dài. Do đó chúng tôi thường kết hợp khai thác thêm khách hội họp, hội thảo kết hợp lưu trú để cải thiện khả năng đón khách. Nhưng năm nay do ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh nên hầu như vắng bóng dòng khách này”.

Kỳ vọng thị trường lân cận

Lâu nay, khi thị trường khách quốc tế “đóng băng”, dòng khách nội địa ở các địa phương lân cận, nhất là từ Đà Nẵng chính là nhóm khách chủ lực giúp nhiều cơ sở lưu trú cầm cự vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, khoảng 3 tháng qua, thị trường khách này cũng bị “đứt quãng” bởi dịch bệnh.

Theo dự báo, để thích ứng với dịch Covid-19, dòng khách gia đình, khách đi nhóm nhỏ lẻ nghỉ dưỡng sẽ gia tăng trong thời gian tới nên các cơ sở lưu trú đang rất kỳ vọng vào thị trường khách này từ địa phương lân cận.

Bà Ngô Thị Bích Vân - Giám đốc nhân sự khu vực Anantara Hoi An Resort chia sẻ: “Ngoại trừ khoảng thời gian bắt buộc phải đóng cửa vì giãn cách xã hội, chúng tôi luôn cố gắng duy trì hoạt động xuyên suốt để giữ sự kết nối với du khách cũng như công việc cho một bộ phận người lao động.

Khách từ Đà Nẵng lưu trú tại khách sạn chiếm một phần đáng kể từ khi dịch bệnh bùng phát, nhất là khi khách ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và một số địa phương khác trên toàn quốc không thể đến Hội An trong thời gian qua. Chúng tôi hy vọng khi Đà Nẵng kiểm soát tốt dịch bệnh và sớm nới lỏng việc đi lại giữa hai tỉnh sẽ giúp thị trường lưu trú Hội An sôi động hơn”.

Bà Đặng Thị Triều Vân cũng cho biết, thị phần khách ngoại tỉnh của đơn vị chủ yếu là Đà Nẵng và Quảng Ngãi nên hy vọng các địa phương này sớm khống chế được dịch bệnh để du khách có thể được đi du lịch.

Đơn vị cũng đang duy trì khuyến mãi 30% giá dịch vụ để chào đón du khách. Một điều băn khoăn ở đây là hầu hết lao động tại các cơ sở du lịch trong Chi hội phía nam chưa được tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Nếu được hỗ trợ tiêm sớm sẽ yên tâm hơn cho cả du khách lẫn người lao động.