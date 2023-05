Lưu trú du lịch Quảng Nam tiếp tục khởi sắc

Dịp nghỉ lễ 5 ngày (từ 29/4 - 3/5) vừa qua, ngành du lịch Quảng Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của khách lưu trú.

Công suất sử dụng phòng của các cơ sở lưu trú phân khúc 3-5 sao trên địa bàn Quảng Nam dịp lễ vừa qua đạt từ 95 - 100%. Trong ảnh: New World Hoiana Hotel (Duy Xuyên). Ảnh: Q.T

Thống kê từ Sở VH-TT&DL, xuyên suốt dịp lễ Mùng 10 tháng 3, 30/4 & 1/5, ngành du lịch Quảng Nam đã đón khoảng 245 nghìn lượt khách tham quan, lưu trú. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 70 nghìn lượt.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho hay, khách lưu trú đã tăng đến 40% so với cùng kỳ năm 2022. Công suất sử dụng phòng trên địa bàn tỉnh cũng rất ấn tượng, đạt 85 - 95% (cùng kỳ 2022 chỉ đạt 70 -75%). Phân khúc 3 - 5 sao được du khách rất ưa chuộng, trong đó các ngày từ 30/4 - 2/5 thì phân khúc lưu trú này gần như lấp đầy 100%.

So với cùng kỳ 2022, lượng khách nội địa lưu trú có giảm nhẹ nhưng khách quốc tế tăng vọt giúp lưu trú du lịch tiếp đà phục hồi, tăng trưởng. Lượng khách quốc tế lưu trú tại Quảng Nam trong dịp lễ vừa qua ước đạt 34.700 lượt, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ 2022.

Tất nhiên, sự tăng vọt khách lưu trú quốc tế so với cùng kỳ năm trước cũng có phần do năm 2022 dịch COVID-19 tác động dẫn đến ít khách, nhưng cũng không thể phủ nhận sức hút của Quảng Nam, nhất là Hội An với thị trường khách quốc tế khi đại dịch đi qua.

Thống kê về chỉ số của một số địa phương du lịch trọng điểm trên toàn quốc cũng trong dịp lễ vừa qua cho thấy, dù lượng khách tham quan, lưu trú của các địa phương này gấp 2 - 3 lần so với Quảng Nam nhưng riêng về khách quốc tế lưu trú thì thấp hơn, thậm chí chỉ bằng 50%.

Theo bà Phạm Thị Linh Chi - Chủ tịch Chi hội Villas & Homestay Quảng Nam (thuộc Hiệp hội Du lịch Quảng Nam), lượng khách lưu trú tăng trưởng ấn tượng không chỉ có lợi cho cơ sở lưu trú mà cũng là tín hiệu vui với cộng đồng làm du lịch.

Bởi hầu hết khách lưu trú đều có nhu cầu sử dụng các dịch vụ giải trí, trải nghiệm ở khu vực, điểm đến lân cận tạo ra thêm nguồn thu cho các chủ thể.

Đón đầu nhu cầu lưu trú du lịch tăng trưởng mạnh trong dịp lễ, ngày 26/4 vừa qua Hoiana (Duy Xuyên) đã vận hành thêm khối khách sạn New World Hoiana Beach Resort với hơn 300 phòng.

Giá cả lưu trú của Hoiana cũng như hầu hết cơ sở lưu trú khác trên địa bàn tỉnh đều không có nhiều biến động hoặc phụ thu là một điểm cộng để thu hút thêm khách lưu trú.

Ông Steve Wolstenholme - Chủ tịch, CEO Khu nghỉ dưỡng Hoiana cho hay, trong đợt lễ dài ngày vừa qua, Hoiana đã tập trung đa dạng hóa các dịch vụ và tổ chức thêm nhiều hoạt động trải nghiệm cho khách lưu trú, đặc biệt là nhóm khách gia đình.

Các hoạt động như bóng rổ dưới nước, bóng chuyền bãi biển, làm diều, tô tượng… diễn ra theo ngày và hoàn toàn miễn phí giúp các thành viên trong gia đình có thêm không gian và thời gian tương tác, kết nối cùng nhau.