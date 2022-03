Mở lối lưu trú xanh

(VHQN) - Không chuyển đổi mà định vị giá trị “xanh” ngay từ lúc tạo dựng, chỉ sau 5 năm ra đời, Silk Sense Hội An River Resort đã trở thành nơi tiên phong lan tỏa loại hình lưu trú xanh trên địa bàn Quảng Nam.

Ra đời năm 2017, trong bối cảnh thị trường lưu trú Hội An tràn ngập các sản phẩm từ bình dân tới đẳng cấp cao, ông Trần Thái Do - Chủ đầu tư Silk Sense Hội An River Resort tự nhận thấy phải tìm kiếm một lối đi mới, giảm thiểu tối đa sự cạnh tranh trên thị trường. Và “xanh” là hướng mở của khu lưu trú nằm bên dòng Cổ Cò thơ mộng.

Ông Trần Thái Do cho hay, từ ban đầu Silk Sense Hội An River Resort đã định hướng trở thành khu nghỉ dưỡng chất lượng về du lịch bền vững với các vật liệu thân thiện môi trường, sau đó tiến tới “xanh” hóa toàn bộ vật liệu, dịch vụ phục vụ du khách.

Kể cả đã xanh về kết cấu thì vận hành xanh là bài toán không đơn giản đối với các đơn vị lưu trú. Một quản lý Silk Sense Hội An River Resort cho hay, vào mùa cao điểm du lịch nếu không áp dụng phân loại rác tại nguồn và tái chế rác thải thì lượng rác thải ra sẽ rơi vào tầm 7 đến 10 thùng/ngày. Nhưng sau khi áp dụng tái chế rác thải, lượng rác thải ra còn tối đa 3 thùng/ngày.

Chỉ xét trên hiệu quả về kinh tế, chi phí tiền điện năm 2019 của đơn vị đã giảm khoảng 20% so với năm 2018. Lượng rác thải do công ty công trình công cộng thu gom giảm đi 40% sau khi áp dụng phân loại rác tại nguồn và thực hiện tái chế rác thải. Ngoài ra, tiền chi cho phân bón cũng giảm 30% sau khi áp dụng việc bón phân được tái chế từ rác thải.

Tài nguyên nước không là vô hạn. Ngay từ ban đầu, chủ nhân Silk Sense Hội An River Resort đã thiết lập hệ thống đóng chai thủy tinh để phục vụ du khách tại khu lưu trú thay vì sản phẩm nhựa dùng một lần.

Trong khi nước làm mát điều hòa được chu chuyển thành nước nóng phục vụ du khách sử dụng. Cứ thế một vòng tuần hoàn, du khách được khuyến khích thích ứng, tận hưởng tối đa cùng lưu trú xanh.

Từ năm 2021, khu lưu trú này tập trung phát triển thêm vườn organic và điểm nhấn mới ra đời chính là sản phẩm “chợ Tết xưa” Caman Village.

Ông Trần Thái Do bộc bạch, sản phẩm xanh đôi khi không là cái gì quá xa xôi mà chính là quay lại những nếp truyền thống của thế hệ đi trước. Một phiên chợ ngày cũ của ông bà ta không xuất hiện bất cứ loại rác thải khó phân hủy nào cả, ở đó chỉ có cầu tre, mái tranh, quang gánh, lá chuối hay bát nước lá… mà thôi.

Nhận thức được rằng khu lưu trú chỉ thực sự xanh khi mọi chủ thể liên quan cũng đều xanh, nhất là con người. Hệ thống nhân viên chính là những người thực thi ý tưởng xanh từ lãnh đạo.

“Save the Planet Committee” là một nhóm các bạn trẻ làm việc tại Silk Sense Hội An River Resort thành lập với mong muốn chung tay nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của du lịch bền vững.

Những hành động xanh như: sử dụng thực phẩm hữu cơ với nguồn cung từ người dân địa phương, giảm thiểu chất thải nhựa ra môi trường, sử dụng sản phẩm bằng vật liệu dễ phân hủy, sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm, tuyên truyền thông điệp về bảo vệ môi trường xanh trên mạng xã hội… đã dần vượt khỏi phạm vi khu lưu trú và lan tỏa đến gia đình, cộng đồng.

Với định hướng xanh ngay từ lúc bắt đầu, Silk Sense Hội An River Resort dần chứng minh con đường đi đúng đắn trong bối cảnh ngành du lịch đang lao đao bởi đại dịch. Và định hướng phát triển du lịch xanh sau đại dịch Covid-19 của Quảng Nam đang là động lực để ông Trần Thái Do cùng cộng sự của mình kiên định với hướng đi này.

