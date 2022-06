Mua vé show ký ức Hội An, xem show diễn hoành tráng nhất thế giới

(PR) - Đến với Hội An bạn không chỉ trải nghiệm không gian xưa cũ mà còn được đón xem show diễn ký ức Hội An. Một chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh lớn nhất thế giới. Bạn có đang tò mò và tìm mua vé show diễn ký ức Hội An không cùng Halo Travel tham khảo thông tin dưới đây nhé.

1. Vài nét về show diễn ký ức Hội An - Bữa tiệc thị giác đầy ấn tượng

● Địa chỉ diễn show Ký ức Hội An: Số 200 Nguyễn Tri Phương, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

● Thời gian: 20:00 - 21:00 các ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần.

Show diễn ký ức Hội An được dàn dựng công phu và hiện đại, là sự kết hợp của âm thanh, ánh sáng cùng đội ngũ diễn viên tinh xảo như đưa bạn lội ngược dòng lịch sử trở về với Hội An thế kỷ 16 - 17. Tại đây, bạn sẽ được chứng kiến những thăng trầm của Phố cổ trải dài hơn 400 lịch sử. Cho đến giai đoạn hội nhập của một thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất khu vực Đông Nam Á thế kỷ 16 – 19.

Show diễn Hội An diễn ra trong vòng 70 phút, quy tụ hơn 500 diễn viên tài năng, với 5 nội dung trình diễn là Sinh mệnh, Đám cưới, Đèn và biển, Bến Bờ, Áo dài. Quy mô của sân khấu là 25.000m2, chỗ ngồi được bố trí rộng thoáng, dễ quan sát. Quá trình mua vé show ký ức Hội An cũng dễ dàng. Nếu như đã có dịp đến với Hội An thì đừng bỏ qua show diễn công phu với quy mô bậc nhất này nhé.

2. Nét đặc sắc trong nội dung show diễn ký ức Hội An

Show diễn ký ức Hội An sử dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng đỉnh cao đan cài khéo léo câu chuyện dân gian. Cùng Halo Travel khám sự đặc sắc của show diễn ký ức này nhé.

Màn 1: Sinh mệnh

Màn đầu tiên bạn sẽ thấy cuộc sống Hội An hơn 3000 năm trước dần tái hiện với những hình ảnh sơ khai nhất. Con người lấy lao động làm trung tâm, xây dựng nhà cửa, chăn nuôi đánh bắt, dệt vải, mọi thứ dần dần phát triển, mở ra những vùng đất mới, sinh mệnh mới. Tất cả những điều này được tái hiện tài tình thông qua những điệu múa, câu hát, những tà áo dài duyên dáng của người thiếu nữ.

Màn 2: Đám cưới – Tái hiện khung cảnh đám cưới Chăm Pa lộng lẫy

Màn 2 Đám cưới mang dáng dấp cổ tích lấy ý tưởng từ đám cưới công chúa Huyền Trân. Mọi chi tiết đều được đầu tư công phu đặc biệt là trang phục Chăm Pa độc đáo, màu sắc bắt mắt. Đáng nói nhất là có sự xuất hiện của voi một biểu tượng không thể thiếu đối với đám cưới của bậc quân vương vua chúa.

Màn 3: Thuyền và Biển

Màn 3 là điệu múa đầy nghệ thuật thể hiện nỗi nhớ mong của người trên bờ và người đi biển. Dù câu chuyện không được kể bằng lời nhưng dưới điệu múa đầy nghệ thuật, cùng hiệu ứng âm thanh ánh sáng càng giúp người xem cảm nhận được một cách sâu sắc và chân thực.

Màn 4: Bến Bờ - Hình ảnh Hội An thời giao thoa

Màn 4 sẽ là bức tranh thương cảng Hội An thời kỳ vàng son hội nhập, các thương nhân từ nhiều nước trên thế giới đổ về. Điều này được thể hiện qua hình ảnh những con thuyền đến từ Trung Quốc, Phương Tây, Nhật Bản… rất đông đúc, tấp nập.

Màn 5: Hình ảnh áo dài Hội An

Màn 5 cũng là màn khép lại show diễn ký ức Hội An, với màn trình diễn áo dài gây ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Trong bối cảnh Hội Anh, hơn 100 cô gái mặc áo dài thướt tha hòa cùng khúc nhạc hân hoan tạo nên vẻ đẹp riêng đặc sắc của phố hội ngàn năm.

3. Cách mua vé show ký ức Hội An

Giá vé show ký ức Hội An trong khoảng từ 600.000 - 1.200.000 VNĐ/vé tùy vị trí ghế. Đối với trẻ em dưới 1.4m đi kèm người lớn được miễn phí vé.

Có khá nhiều cách mua vé show diễn ký ức Hội An, Halo Travel gợi ý là bạn có thể mua ngay tại quầy vé. Mua theo combo du lịch khách sạn hoặc mua vé online tại Digiticket. Hiện nay, cách mua vé trực tuyến tại Digiticket được xem là tối ưu bạn không cần xếp hàng mà chỉ cần đặt và thanh toán trực tuyến. Các thực hiện này khá nhanh, mua trước bạn có thể chọn được chỗ tốt và không lo lắng bị hết vé.

Trên đây là thông tin về show diễn kỹ ức Hội An đầy đủ và chi tiết nhất. Nếu như có dịp đến với Hội An thơ mộng đừng bỏ qua chương trình nghệ thuật đặc sắc này bạn nhé.

