Năm 2023, doanh thu du lịch Hội An thu ước đạt 4.139,7 tỷ đồng

(QNO) - Phòng VH-TT TP.Hội An cho biết, tổng doanh thu toàn ngành du lịch trong năm 2023 ước đạt 4.139,7 tỷ đồng, tăng 202,31% so với cùng kỳ.

Du khách mua vé tham quan làng gốm Thanh Hà. Ảnh: P.H

Năm 2023, có tổng 4 triệu lượt khách đến Hội An, tăng 99,79% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 3 triệu lượt, tăng 327,63% so với cùng kỳ; khách Việt Nam 1 triệu lượt, chỉ đạt 76,89% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách mua vé tham quan các điểm đến: 3.230.000 lượt, tăng 130,53% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 2.587.500 lượt, tăng 304,58% so với cùng kỳ; khách Việt Nam 642.500 lượt, chỉ đạt 84,37% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng lượt khách mua vé tham quan khu di sản: 1.669.500 lượt, tăng 166,75% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 1.450.000 lượt, tăng 309,66% so với cùng kỳ; khách Việt Nam 219.500 lượt, chỉ đạt 80,73% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách lưu trú: 1.553.000 lượt, tăng 100,47% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 1.276.000 lượt, tăng 267,96% so với cùng kỳ; khách Việt Nam 277.000 lượt, chỉ đạt 64,73% so với cùng kỳ.

Tổng ngày khách lưu trú 3.198.000 ngày, tăng 221,48% so với cùng kỳ. Trong đó ngày khách quốc tế 2.816.000 ngày, tăng 422,90% so với cùng kỳ; ngày khách Việt Nam 382.000 ngày, chỉ đạt 83,73% so với cùng kỳ. Bình quân ngày khách lưu trú: 2,06 ngày. Công suất sử dụng phòng: 50,81%.